  Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    ВТБ сообщил о планах продать все аграрные активы
    В США раскрыли настоящее имя создателя биткоина
    КСИР объявил о перехвате израильского беспилотника Hermes
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана
    Путин одобрил идею главы Ивановской области указывать исторические названия улиц
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    В РПЦ призвали ограничить кресты на пасхальных упаковках
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    12 комментариев
    8 апреля 2026, 16:47 • Новости дня

    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава

    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор принимает необходимые меры в связи с появлением на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол, сообщили в ведомстве.

    В сообщении Роспотребнадзора в Max отмечается, что действия осуществляются в рамках законодательства России.

    Служба направила официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В письме содержится требование довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер против дистанционной реализации продукции, не соответствующей российским нормам и создающей возможные риски для здоровья населения.

    В 2024 году национальный союз защиты прав потребителей выявил опасные вещества в 65% косметики в России.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Небензя: Резолюция ООН об Ормузском проливе создала бы опасный прецедент

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Комментарии (7)
    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    @ Иван Юдин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    Комментарии (22)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    Комментарии (3)
    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    Комментарии (8)
    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан на русском языке завершил телефонный разговор с Путиным
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Потомок Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии активно интересуются поездками по России, несмотря на политические разногласия и ограничения на въезд для туристов, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    Немецкий предприниматель и основатель проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк рассказал о том, что жители Германии проявляют значительный интерес к поездкам в Россию, передает РИА «Новости».

    В интервью он подчеркнул: «Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера». Фон Бисмарк также отметил, что Россия обладает мощной мягкой силой.

    По его словам, несмотря на попытки политиков и СМИ очернить Россию, интерес среди граждан Германии к этой стране остается огромным. Он добавил: «Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами».

    Фон Бисмарк особо подчеркнул привлекательность Москвы, отметив, что многие его знакомые мечтают увидеть Большой театр, Красную площадь и Кремль. «Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию», – сказал он.

    Он выразил мнение, что если бы визовый режим для туристов из Германии был бы смягчен хотя бы на несколько дней, сотни тысяч немцев с радостью посетили бы Россию.

    Ранее Бисмарк заявил о провале «изоляции» России.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:33 • Новости дня
    ГП потребовала изъять имущество экс-замглавы Минтранса на 6 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России подала иск в Никулинский районный суд Москвы о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму свыше 6 млрд рублей.

    В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле ведомства.

    В ходе проверок выяснилось, что Семенов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовал коррупционную схему по освоению бюджетных средств.

    «Игнорируя установленный антикоррупционным законодательством запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным прокуратуры, материальная база этого бизнеса формировалась за счет государственных заказов, что происходило в условиях конфликта интересов.

    В 2024 году бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперт: Для помощи пострадавшим от паводка в Дагестане будет сделан максимум возможного

    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане Владимир Путин поставил главную задачу – в первую очередь помочь пострадавшим. Для этого создана правительственная комиссия, которая объединит федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти. Эффективность такой модели уже доказана опытом преодоления подобных ЧС в Керчи и Оренбурге. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин.

    «В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».

    В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.

    «Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.

    Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».

    Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.

    Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.

    «Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.

    Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

    Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:05 • Новости дня
    Экс-министра тарифной политики Красноярского края отправили в СИЗО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Железнодорожный районный суд Красноярска постановил заключить под стражу бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, обвиняемого в получении крупной взятки.

    Суд избрал для Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 июня 2026 года, передает РИА «Новости».

    Накануне в правоохранительных органах сообщили, что министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по делу о получении взятки в крупном размере.

    В прошлом году мэру Красноярска предъявили обвинение во взятке более 180 млн рублей.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:35 • Новости дня
    Оползни и сели нарушили сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами оказалось нарушено в Дагестане из-за оползней и селевых потоков, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, посвященном ликвидации последствий стихийных бедствий, под председательством президента России Владимира Путина.

    По словам Меликова, движение осложнено или ограничено на 27 участках автодорог, включая федеральную трассу Р-217 «Кавказ», передает ТАСС.

    Глава региона отметил, что сейчас идут работы по восстановлению транспортной связи с пострадавшими населенными пунктами. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил благодарность дорожным службам республики, а также коллегам из Дорожного агентства и компании «Российские железные дороги» за оперативную работу.

    Никитин сообщил, что министерство рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить поврежденную транспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что восстановительные работы ведутся активно и в тесном взаимодействии всех задействованных структур.

    Ранее в Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня.

    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Молодежь Донецкой народной республики отметила День провозглашения ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабная патриотическая акция, посвященная годовщине провозглашения Донецкой народной республики, прошла в Мариуполе с участием 200 активистов «Молодой Гвардии» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

    Кульминацией мероприятия стало разворачивание огромного флага ДНР длиной 200 метров и шириной шесть метров у полностью восстановленного драматического театра, пострадавшего в ходе боевых действий 2022 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этот день также прозвучала песня «Донбасс за нами» в исполнении заслуженной артистки ДНР Маргариты Лисовиной, ставшая своего рода народным гимном региона.

    «Седьмое апреля, День провозглашения Донецкой народной республики, – это праздник большой для всего Мариуполя. Мы помним события 2014 года, помним, как наш народ выступил против государственного переворота и выбрал быть с Россией», – подчеркнул руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский в своей речи. Он отметил важность сохранения исторической памяти и выразил гордость за восстановленный театр, где молодежь вновь отмечает значимую дату.

    Заслуженная артистка ДНР Маргарита Лисовина поделилась, что для нее большая честь поздравить республику в свой день рождения и исполнить символичную песню, объединяющую жителей. Она пожелала Донецкой народной республике процветания, мира и благополучия, подчеркнув, что этот день для неё имеет особый смысл, ведь совпадает сразу с несколькими важными событиями.

    В этот же день в Молодежном центре «30/09» состоялось торжественное мероприятие «Народной Дружины» с участием 100 дружинников и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР. К почетным гостям относились глава администрации Горловки Иван Приходько и депутаты Народного Совета ДНР. Выступления участников напомнили о событиях Русской весны 2014 года и подчеркнули, что нынешнее поколение не забудет историю Донбасса.

    Завершением праздника стала передача «капсулы времени» для Молодежного центра, которую откроют через 20 лет. Послание зачитали представители ветеранов специальной военной операции и молодёжи Донбасса, отметившие, что для них участие в таких событиях – большая честь и способ почувствовать историческую преемственность региона.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Москве в рамках Недели космоса стартовал марафон «Космос со Знанием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовал просветительский марафон «Космос со Знанием» – ключевое образовательное событие Недели космоса.

    Открытие состоялось 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским обществом «Знание».

    В этом году марафон собрал более 1000 студентов профильных вузов и колледжей, а также представителей экспертного сообщества. «Для Общества «Знание» большая радость и честь быть частью Недели космоса, которую объявил наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, приветствуя участников. Он отметил, что Россия исторически занимает лидирующие позиции в освоении космоса.

    Лекцию на открытии провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сделав акцент на том, что космонавтика – это не только технологии, но и способность человека преодолевать границы возможного. «Для нашей страны космос всегда был больше, чем сферой деятельности или отраслью. Это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества», – отметил он. Баканов подчеркнул, что национальный проект в сфере космоса, утвержденный президентом, определяет главные направления развития, включая спутниковую связь, пилотируемую космонавтику и подготовку специалистов.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: Баканов рассказал о программе «КосмоПрорыв», в рамках которой студенты уже создали и запустили более 83 спутников, а впереди запуск еще 360 аппаратов по национальному проекту. К 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет.

    Международное сотрудничество также играет важную роль. Баканов сообщил, что Россия вместе с Китаем и другими странами строит первую международную лунную станцию, в рамках которой российские специалисты создают лунную атомную электростанцию для будущей базы. Он отметил, что космические технологии уже сегодня используются в навигации, связи и биомедицине, а Россия продолжает оставаться нацией инженерного ума и научного достоинства.

    В регионах страны прошла лекция «108 минут, которые изменили мир», а ко Дню космонавтики Общество «Знание» организовало тематическую акцию с участием школьников и студентов. По всей стране проходят встречи с космонавтами и лекции о достижениях отечественной космонавтики. Неделя космоса, учрежденная указом президента, продлится до 12 апреля и в 2026 году будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    Таиланд подтвердил гибель моряков при атаке на судно в Ормузском проливе
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава
    Ученые сообщили о появлении после пандемии COVID неистребимых бактерий

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    Перейти в раздел

    Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации