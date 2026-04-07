    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 17:54 • Новости дня

    Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с наводнением в Дагестане поручил создать специальную правительственную комиссию для координации ликвидации последствий паводков в регионе.

    Путин заявил о необходимости создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан, передает ТАСС.

    «Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.

    В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести индивидуальную оценку ущерба.

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, более 200 человек были спасены, а свыше 2 тыс. домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе Дагестана созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста.

    6 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.

    Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.

    Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

    На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.

    Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».

    5 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина и Пашиняна полезной и откровенной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что лидеры России и Армении подробно изложили друг другу свои позиции, уделив особое внимание предстоящим в Армении выборам, передает ТАСС.

    В ходе беседы также обсуждались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков добавил, что такие прямые и честные контакты крайне важны для поддержания стабильного диалога между Москвой и Ереваном.

    Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва считает для себя допустимым обсуждать с Ереваном темы, связанные с будущими выборами и действиями армянских властей. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    5 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    «Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

    Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

    «Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

    Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    6 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Симоньян с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора RT и «Россия сегодня» Маргариту Симоньян с днем рождения, отправив ей специальную телеграмму с пожеланиями.

    Президент Владимир Путин поздравил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения, сообщает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин направил Симоньян поздравительную телеграмму.

    «Мы хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Желаем Маргарите прежде всего здоровья и всего самого хорошего», – заявил Песков.

    Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала RT, а с 31 декабря 2013 года возглавляет международную медиагруппу «Россия сегодня». Симоньян является лауреатом многих журналистских премий и обладательницей государственных наград России.

    6 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать причины недовольства медпомощью в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин дал поручения правительству и региональным властям проанализировать низкую удовлетворенность медицинской помощью в ряде регионов и улучшить информирование о передвижных медицинских комплексах.

    Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде субъектов страны, следует из поручения на сайте Кремля.

    В список вошли Карелия, Камчатка, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Новгородская, Тверская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

    «Разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий», – говорится в поручении президента.

    Доклад по итогам анализа и реализации мер должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов.

    Еще одно поручение касается предотвращения простоя новых объектов первичного звена здравоохранения. Кабмину предписано рассмотреть этот вопрос и отчитаться до 1 августа. За исполнение также отвечают Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

    Кроме того, президент поручил усилить информирование россиян о графике работы передвижных медицинских комплексов. Все главы регионов должны принять дополнительные меры и представить доклад по этому вопросу до 1 мая 2026 года.

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах подчеркнул важность повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей всей страны.

    Путин на этой же церемонии заявил о необходимости учитывать потребность в медицинских учреждениях при комплексной застройке новых микрорайонов.

    Ранее глава государства заявлял о главенстве удовлетворенности граждан работой системы здравоохранения как критерия оценки эффективности этой сферы.

    6 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития креативной экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России должны до 1 июня представить окончательный вариант стратегии развития креативной экономики, рассчитанной до 2036 года, следует из поручения президента Владимира Путина.

    Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.

    В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.

    Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.

    Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

    «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития российских регионов.

    6 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Аэрофлота» Александровским

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Александровский будет у Путина с докладом, «Аэрофлот» – это системообразующая компания авиационной отрасли, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Александровский расскажет о текущем состоянии дел и о перспективах развития.

    В прошлом году Путин на встрече с главой авиакомпании предлагал «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

    6 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим в республике после аномальных осадков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин по телефону заслушал доклады Куренкова и Меликова о последствиях затоплений, вызванных ливнями, передает ТАСС.

    «Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане», – сказал он.

    Ранее подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов.

    В Дербентском районе республики обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

    В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом.

    7 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков рассказал об общении Путина и Жириновского

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил глубокий и уважительный характер общения между президентом Владимиром Путиным и основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, подчеркнув его значимость.

    Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский вели очень содержательный диалог, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

    По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.

    Песков отдельно отметил, что для Кремля главными являются отношения, которые сложились между Жириновским и Путиным. Пресс-секретарь добавил: «Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих».

    Песков рассказал, что в Кремле чтят память Жириновского, а многие его заявления сейчас изучаются по всей стране. Он отметил, что некоторые из них оказались пророческими, в частности анализ ситуации на Ближнем Востоке.

    Песков также поделился личными воспоминаниями о Жириновском, назвав его талант как политика и востоковеда трудно переоценимым. Он подчеркнул, что Жириновский безупречно разбирался в международной политике и много сотрудничал с ним по развитию Института стран Азии и Африки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году государственных мероприятий к 80-летию Владимира Жириновского.

    Ранее Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем и отличался высокой эрудицией и подготовленностью.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах открыть в центре Москвы музей Жириновского и провести в его честь масштабные мероприятия по всей стране.

    7 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента страны.

    Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Вьетнама То Ламу, сообщается на сайте Кремля.

    В послании Путин отметил, что решение Национального собрания Вьетнама избрать То Лама главой государства свидетельствует о высоком политическом авторитете и широкой поддержке его курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту законных интересов Вьетнама на мировой арене.

    Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность То Лама на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

    «Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – отметил Путин.

    Президент России также пожелал То Ламу новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

    Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама новым президентом страны.

    Секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Минь Хунг стал новым премьер-министром страны по итогам голосования в парламенте.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    Tекст: Денис Тельманов

    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал большое совещание Путина по ситуации в Дагестане

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во вторник соберет большое совещание из-за наводнений в Дагестане, в котором примут участие высокопоставленные чиновники и региональные руководители, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник масштабное совещание по ситуации в Дагестане из-за наводнений, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание».

    В совещании примут участие расширенный круг представителей федеральных и региональных властей. Среди них руководитель администрации президента Антон Вайно, главы ряда министерств, а также представители Дагестана: глава региона Сергей Меликов, руководители районов и городов, пострадавших от стихии. Все внимание будет уделено ликвидации последствий и координации помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане.

    7 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава МЧС: Шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что с 25 марта регионы Северного Кавказа подверглись аномальным дождям, ранее не характерным для этого района.

    По его словам, в Дагестане в 25 населенных пунктах были подтоплены более шести тысяч домов и приусадебных участков. Повреждены также объекты транспортной инфраструктуры, нарушено энерго- и газоснабжение.

    Куренков отметил, что ситуация усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища, что привело к подтоплению частных домов в Мамедкале и ограничению движения на федеральной трассе «Кавказ».

    «При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», – сказал он.

    В настоящее время, по словам министра, в десяти населенных пунктах республики остаются подтопленными свыше двух тысяч домов и приусадебных участков. Эвакуация населения была проведена заблаговременно, для приема пострадавших граждан развернуто 55 пунктов временного размещения.

    Куренков подчеркнул, что информирование и оповещение жителей осуществлялись своевременно. Он отметил, что развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и быстрому затоплению населенных пунктов. Группировка сил МЧС будет увеличена в случае ухудшения обстановки, однако на данный момент ресурсов достаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана со среды ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

    Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков.

    Материальную поддержку получат 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

