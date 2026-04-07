Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с наводнением в Дагестане поручил создать специальную правительственную комиссию для координации ликвидации последствий паводков в регионе.
«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.
В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести индивидуальную оценку ущерба.
В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, более 200 человек были спасены, а свыше 2 тыс. домов остаются подтопленными.
В Дербентском районе Дагестана созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста.