Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек
Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимирской области, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщил глава региона Александр Авдеев.
В Александровском районе региона БПЛА попал в двухквартирный жилой дом, погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения, указал Авдеев в Max.
Он добавил, что пятилетняя дочка смогла спастись, у нее зафиксированы ожоги. Сейчас выжившая находится у родственников.
Соседям также удалось выжить.
После удара началось возгорание, его уже ликвидировали.
«Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», – заключил Авдеев.
Напомним, за ночь над страной уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Над Владимирской областью поразили три БПЛА.