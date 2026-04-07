Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Александровском районе региона БПЛА попал в двухквартирный жилой дом, погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения, указал Авдеев в Max.

Он добавил, что пятилетняя дочка смогла спастись, у нее зафиксированы ожоги. Сейчас выжившая находится у родственников.

Соседям также удалось выжить.

После удара началось возгорание, его уже ликвидировали.

«Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», – заключил Авдеев.

Напомним, за ночь над страной уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Над Владимирской областью поразили три БПЛА.