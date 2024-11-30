Экс-замминистра транспорта Семенов арестован по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал экс-замминистра транспорта Семенова по делу о мошенничестве

Tекст: Валерия Городецкая

«Семенову А.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным агентства, в 2019 году Семенов задекларировал доход более 5,5 млн рублей. В его собственности числилась квартира площадью 136 квадратных метров, автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2012 году его доход составлял более 2,9 млн рублей, в то время как его супруга зарабатывала 4,3 млн рублей. В собственности семьи находились несколько квартир и три автомобиля.

Семенов работал в Министерстве транспорта с 2009 года и занимал должность заместителя министра по цифровизации транспортного комплекса с 2018 года до осени 2020 года, когда он покинул пост по собственному желанию. За свою карьеру он также занимал позиции заместителя и директора департамента развития ведомства.

Ранее Савеловский суд в Москве арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.