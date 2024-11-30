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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    12 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    19 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 20:16 • Новости дня

    Экс-замминистра транспорта Семенов арестован по делу о мошенничестве

    Суд в Москве арестовал экс-замминистра транспорта Семенова по делу о мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший заместитель министра транспорта России Алексей Семенов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправлен в следственный изолятор по решению Дорогомиловского суда Москвы.

    «Семенову А.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

    По данным агентства, в 2019 году Семенов задекларировал доход более 5,5 млн рублей. В его собственности числилась квартира площадью 136 квадратных метров, автомобиль Audi A8 и прицеп. В 2012 году его доход составлял более 2,9 млн рублей, в то время как его супруга зарабатывала 4,3 млн рублей. В собственности семьи находились несколько квартир и три автомобиля.

    Семенов работал в Министерстве транспорта с 2009 года и занимал должность заместителя министра по цифровизации транспортного комплекса с 2018 года до осени 2020 года, когда он покинул пост по собственному желанию. За свою карьеру он также занимал позиции заместителя и директора департамента развития ведомства.

    Ранее Савеловский суд в Москве арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.

    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ

    Директор «Мен тревел» в Москве задержан за организацию туров для ЛГБТ-сообщества

    В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Директор туристического клуба «Мен тревел» в Москве задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщили в правоохранительных органах.

    По данным правоохранительных органов, директор туристической фирмы «Мен тревел» 48-летний Андрей Котов за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), как по территории России, так и за рубеж, передает ТАСС.

    Задержание произошло во время подготовки тура в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Вину в содеянном он не признал.

    Туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте текущего года. Официально его основной вид деятельности заявлен как зрелищно-развлекательный.

    Ранее силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант.

    Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23, он размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант, передает РИА «Новости».

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и была объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    30 ноября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
    В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ (запрещено в России), проверки коснулись, в том числе, клуба Arma ( бывший «Мутабор»), где проходила сканадальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

    В Москве прошли рейды в ряде ночных клубов, в числе проверенных заведений оказался клуб Arma, ранее известный как «Мутабор». В этом заведении в декабре 2023 года проходила скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, передает RT со ссылкой на Telegram-канал  Mash.

    В МВД уточнили, что сотрудники полиции провели ночные рейды в нескольких московских клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице выявлена пропаганда идеологии ЛГБТ. По словам представителя агентства, «в ходе проверки заведения полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

    Кроме того, проверка проводилась не только на Складочной улице. Сотрудники правоохранительных органов также посетили клубы Arma, ранее известный как «Мутабор», и Mono. В этих заведениях также были проведены мероприятия в рамках борьбы с запрещенной пропагандой.

    Ранее в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    После проверки правоохранительными органами этой вечеринки многие концерты звезд были отменены.

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    30 ноября 2024, 10:50 • Новости дня
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В своем Telegram-канале он указал, что, атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в городе.

    Прошунин отметил, что вся инфраструктура курорта функционирует в обычном режиме.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи и экстренной службе «112» также подтвердили, что на момент инцидента не поступало жалоб или заявок от населения города.

    Местные власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасное функционирование городских объектов.

    Напомним, в ночь на 30 ноября средства ПВО России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ, при этом три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

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    30 ноября 2024, 00:14 • Новости дня
    Грузовик убил на МКАД оформлявшего другое ДТП таксиста

    Грузовик на 95-м км МКАД врезался в столкнувшиеся такси, один человек погиб, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    На 95-м километре внешней стороны МКАД в Москве грузовик протаранил два столкнувшихся ранее такси, в одном из которых водители оформляли протокол. В результате один из таксистов погиб.

    Как сообщает РИА «Новости», на внешней стороне 95-го километра МКАД произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще один пострадал. По предварительной информации, водитель грузовика врезался в автомобили такси «Фольксваген» и «Киа», которые стояли после мелкого ДТП.

    В результате столкновения водитель автомобиля «Киа», находившийся на заднем пассажирском сиденье «Фольксвагена» для составления европротокола, погиб. Водитель другого такси получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Движение на участке дороги затруднено на протяжении полутора километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на внутренней стороне 63-го километра МКАД в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения на участке в два с половиной километра. На МКАД произошла дорожная авария с участием шести автомобилей, в результате ДТП один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщали в Госавтоинспекции. ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 69-го километра МКАД, движение затруднено, сообщали в дептрансе столицы.

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    30 ноября 2024, 03:06 • Новости дня
    В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

    Депутат Сергей Колунов предложил ужесточить меры за антисанитарию в квартирах, включая изъятие жилья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях.

    Как пишет РИА «Новости», зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил внести изменения в законодательство, касающиеся антисанитарии в жилых помещениях. Он считает, что необходимо кратно увеличить штрафы за подобные нарушения и добавить в законодательство норму о возможном принудительном изъятии жилья в случаях, когда антисанитария существенно нарушает права соседей.

    По словам Колунова, проблема антисанитарии в квартирах является серьезной, так как неприятные запахи и мусор выходят за пределы частной собственности, распространяясь на лестничные клетки и соседние квартиры. Люди вынуждены дышать этими запахами и обращаться в различные инстанции, включая МВД и Роспотребнадзор.

    Он добавил, что действующая статья КоАП 6.4 предусматривает штрафы от 500 до 1000 рублей, однако эти меры применяются крайне редко, и соседи могут годами жить в таких условиях. Колунов подчеркнул, что уполномоченные органы часто не имеют доступа в частные квартиры из-за отказа собственников открывать двери, что только усугубляет проблему в его избирательном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект группы сенаторов о повышении штрафа за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов с 1–2 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, что позволит сократить число аварий с бытовым газом.

    Кроме того, первый заместитель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных, так как почти все они обречены на мучительную смерть зимой. Ежегодно в российских СНТ возникает проблема, когда уезжающие осенью дачники оставляют прикормленных летом кошек и собак, которые зимой за городом обречены на гибель.

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    30 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал снежный декабрь в России

    Снежный декабрь ожидается в Северной России, на Урале и в Приморье

    Tекст: Денис Тельманов

    В декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега.

    Как сообщает РИА «Новости», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в декабре в России ожидается избыток осадков в северной части европейской территории, на севере Урала, а также в Приморье и южной части Камчатки. В это время на юго-западе европейской части страны будет наблюдаться дефицит осадков.

    По словам Вильфанда, в азиатской части России также прогнозируется превышение нормы осадков в Тыве, Иркутской области и на Сахалине. Больше нормы снега ожидается в южной части Камчатки, на Чукотке и северо-востоке Якутии.

    «Дефицит осадков прогнозируется на юго-западе европейской России, это центрально-черноземные области, а на ее северной половине – избыток осадков», – добавил Вильфанд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднемесячная температура в Москве в декабре будет выше нормы на 3-5 градусов, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России и в других регионах также ожидаются температуры выше нормы. В Бурятии более 80 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение из-за сильного снегопада, перешедшего в дождь и вызвавшего образование льда на дорогах.

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    29 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Источник сообщил об электоральных задачах «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-губернаторы по внутренней политике практически всех регионов получили установки от администрации президента на выборы в Государственную думу 2026 года, задача – обеспечить «Единой России» 55% голосов при такой же явке, сообщил источник.

    По информации, предоставленной источником, который присутствовал на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже», администрация президента дала установки политическим вице-губернаторам на выборы в Госдуму в 2026 году, передает Ura.ru.

    Основной задачей является обеспечение конституционного большинства партии «Единая Россия». Собеседник агентства подчеркнул, что перед вице-губернаторами поставлена конкретная цель. «Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка – обеспечить 55% за партию власти при явке 55%», – заявил он.

    В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8% голосов, при этом явка составила 51,7%.

    Ранее политолог Дмитрий Журавлев в беседе ВЗГЛЯД заявил, что «Единая Россия» стала контрольным механизмом президента.

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    30 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили показывать динамику цен для честности скидок

    Вице-спикер Чернышов предложил магазинам раскрывать динамику цен за три месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме предложили обязать магазины показывать динамику цен на товары за три месяца, чтобы предотвратить обман потребителей с фальшивыми скидками.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать магазины указывать динамику цен на товары за последние три месяца, передает РИА «Новости». По его словам, такая мера направлена на борьбу с фальшивыми скидками, когда цены на товары искусственно завышаются перед распродажей, а затем создается иллюзия скидки.

    «Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике», – говорится в документе, который оказался в распоряжении агентства.

    Чернышов отметил, что обращения от граждан касаются частых случаев манипуляции ценами в предпраздничный сезон распродаж. По его мнению, предоставление информации о динамике цен поможет покупателям принимать более осознанные решения и предотвратить обман. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика уже успешно применяется за рубежом и стимулирует честную конкуренцию.

    Вице-спикер считает, что внедрение таких мер не потребует значительных затрат для магазинов, так как соответствующая информация уже фиксируется в учетных системах. Он добавил, что это станет важным шагом к защите прав потребителей и укреплению их доверия к торговым сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали активно применять Telegram-ботов, которые маскируются под маркетплейсы, чтобы похищать личные данные пользователей во время распродажи «Черная пятница» сообщил маркетплейс Wildberries. ВТБ также предупредил о трех мошеннических схемах, связанных с распродажами в «черную пятницу», среди которых создание поддельных сайтов, рассылка фальшивых предложений и распространение вредоносных файлов.

    В то же время российские власти отказались вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты, доверяя добровольным ограничением от торговых сетей и производителей.

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    30 ноября 2024, 17:25 • Новости дня
    Посол: Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвал президента России Владимира Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной, сообщил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

    Ламбсдорф отметил, что Шольц считает возможным добиться справедливого и долгосрочного мира только через прямые переговоры между Россией и Украиной, а мирный процесс без согласия украинской стороны, по его мнению, невозможен, передает РБК. По словам посла, Шольц неоднократно обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Напомним, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    29 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    «Аэрофлот» восстановил продажу и возврат билетов после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила все каналы продажи билетов после сбоя системы бронирования Leonardo.

    В заявлении авиаперевозчика говорится, что работа системы бронирования Leonardo («Сирена-тревел») восстановлена в полном объеме, передает ТАСС. После глобального сбоя, затронувшего оформление и возврат билетов, все операции снова доступны в полном объеме.

    «Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», – сообщили в «Аэрофлоте».

    Напомним, в пятницу из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo оформление и возврат билетов, а также предоставление дополнительных услуг в «Аэрофлоте» оказались временно затруднены.

    В сентябре прошлого года сбой в системе бронирования Leonardo привел к затруднениям при регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа».

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