Тбилиси обвинил Киев в поддержке архитектора «кровавого режима» Адеишвили
Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили обвинил Киев в поддержке архитектора «кровавого саакашвилевского режима» – экс-генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили, которого украинские власти назначили директором департамента международного сотрудничества Национальной полиции Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это назначение говорит все об Украине, о том, что является для нее главным приоритетом. Именно Украина виновна в ухудшении отношений с Грузией», – заявил он.
По словам парламентария, Адеишвили «создал систему насилия в Грузии» при экс-президенте Михаиле Саакашвили, «и это признал Страсбургский суд».
Махашвили отметил, что украинские власти решили назначить на должность «человека с таким тяжелым прошлым».
В свою очередь, председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Давид Матикашвили назвал решение Киева назначить главой местного офиса Интерпола разыскиваемого Грузией Адеишвили «аморальным» и «циничным».
«Народ Грузии годами страдал из-за этого человека, создателя садистской системы», – заявил он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной из-за назначения разыскиваемого Тбилиси Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола.
«Это не просто кадровое решение, а политическая пощечина Грузии, ее продуманное публичное и циничное оскорбление, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре».
Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.