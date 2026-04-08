Тбилиси обвинил Киев в поддержке архитектора «кровавого режима» Адеишвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это назначение говорит все об Украине, о том, что является для нее главным приоритетом. Именно Украина виновна в ухудшении отношений с Грузией», – заявил он.

По словам парламентария, Адеишвили «создал систему насилия в Грузии» при экс-президенте Михаиле Саакашвили, «и это признал Страсбургский суд».

Махашвили отметил, что украинские власти решили назначить на должность «человека с таким тяжелым прошлым».

В свою очередь, председатель комитета по процедурным вопросам парламента Грузии Давид Матикашвили назвал решение Киева назначить главой местного офиса Интерпола разыскиваемого Грузией Адеишвили «аморальным» и «циничным».

«Народ Грузии годами страдал из-за этого человека, создателя садистской системы», – заявил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной из-за назначения разыскиваемого Тбилиси Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола.

«Это не просто кадровое решение, а политическая пощечина Грузии, ее продуманное публичное и циничное оскорбление, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре».

Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.