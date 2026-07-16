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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 18:50 • Новости дня

    Лондон потребовал наказать сборную Аргентины по футболу за политический баннер

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Британии поддержала инициативу о проверке действий игроков сборной Аргентины, развернувших плакат о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов после победного полуфинала чемпионата мира.

    Офис Кира Стармера одобрил идею привлечь Международную федерацию футбола к разбирательству скандала на турнире, передает РИА «Новости». Накануне аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал ЧМ по футболу. Во время празднования спортсмены демонстрировали баннер о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

    «Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова», – отметили в пресс-службе канцелярии. Там напомнили, что эти территории однозначно являются британскими.

    Представители премьера добавили, что кубок может им не достаться, однако острова определенно остаются за Лондоном. В правительстве также пожелали удачи финалистам, особенно выделив Испанию. Известно, что в 2014 году аргентинская ассоциация уже получала штраф от ФИФА за аналогичный поступок перед матчем со Словенией.

    Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. В прошлом году Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете спорного архипелага.

    Весной правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Великобритании.

    16 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы мира – команда Аргентины одержала волевую победу во втором полуфинале чемпионата мира по футболу благодаря двум результативным передачам Лионеля Месси, который установил новый возрастной рекорд турнира.

    Встреча полуфиналистов – Аргентины и Англии – прошла в Атланте и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, передает РИА «Новости».

    У англичан на 55-й минуте отличился Энтони Гордон. Победу южноамериканской сборной принесли голы Энцо Фернандеса на 85-й минуте и Лаутаро Мартинеса в добавленное время.

    Ассистентский дубль в игре оформил Лионель Месси.

    Капитан вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком за всю историю полуфиналов мирового первенства.

    Перед матчем болельщики обеих команд освистали гимны соперников. Напряжение между странами связано с конфликтом 1982 года за Фолклендские острова, в котором Аргентина потерпела поражение от Британии.

    В стартовом составе победителей также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в знаменитом матче против английской сборной на турнире 1998 года. Тогда после стычки с ним Дэвид Бекхэм получил красную карточку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины ради полуфинала ЧМ победила Швейцарию, тогда как англичане обыграли Норвегию. Ранее Месси установил рекорд, забив в шестом матче плей-офф чемпионата мира подряд.

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    14 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    Испанцы обыграли французов и стали первыми финалистами мундиаля
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча национальных команд Испании и Франции в Далласе завершилась уверенной победой испанских футболистов.

    Испанцы забили французам два безответных мяча благодаря точным ударам Микеля Оярсабаля и Педро Порро, передает РИА «Новости».

    Счет открыл Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля. Во втором тайме преимущество испанцев закрепил Педро Порро, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

    В середине первого тайма французская команда потеряла защитника Вильяма Салиба из-за травмы.

    При этом наставник французов Дидье Дешам установил абсолютный тренерский рекорд, проведя свой 27-й матч на чемпионатах мира. А нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной сборной, сыграв на турнире в 21-й раз.

    Испанские футболисты поборются за золотые медали во второй раз в своей истории. Французам предстоит сыграть в матче за третье место.

    Второй финалист определится в среду по итогам противостояния сборных Англии и Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.


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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    Британия пообещала не использовать F-35A для ядерных миссий
    @ As1 Amber Mayall Raf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Королевские ВВС Британии закупили 12 самолетов F-35A для тренировок пилотов, опровергнув их изначальное предназначение для выполнения ядерных миссий НАТО.

    Британские военные изменили планы использования недавно закупленных истребителей F-35A, передает портал TWZ.

    Директор по возможностям и программам Королевских ВВС вице-маршал Джим Бек на конференции в Лондоне заявил: «Мы купили эти самолеты не из-за их двойной [ядерной] возможности, мы купили их для нашего подразделения переподготовки».

    В июне 2025 года Министерство обороны Британии решило приобрести 12 истребителей F-35A в дополнение к парку F-35B. Тогда ведомство подчеркивало способность самолетов нести американские ядерные бомбы B61-12, что должно было усилить позиции страны в НАТО. Однако теперь фокус сместился на тренировочные задачи.

    Использование F-35A для обучения обходится дешевле, позволяя сэкономить 25% средств по сравнению с моделью F-35B. Новые самолеты обладают большей дальностью полета и несут больше топлива, что увеличивает время тренировок. При этом для отработки вертикального взлета пилотам придется использовать симуляторы, так как F-35A не обладает такой функцией.

    Эксперты сомневаются в возможности применения этих истребителей для ядерных ударов. Самолеты будут базироваться на авиабазе Марх.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал эту закупку восстановлением воздушного компонента ядерного сдерживания.

    Российский сенатор Алексей Пушков указал на агрессивные намерения Лондона на фоне лихорадочного перевооружения.

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    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Главе Лондонской ассамблеи закрыли счет из-за кофе на Украине

    Главе Лондонской ассамблеи Боффу закрыли счет из-за кофе на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главе Лондонской ассамблеи (совещательный орган в администрации Большого Лондона) Эндрю Боффу закрыли счет в британском банке из-за платежа, который он сделал в киевском кафе во время визита на Украину, сообщает газета Telegraph.

    Эндрю Бофф столкнулся с блокировкой карты по возвращении в Британию, передает РИА «Новости». Выяснилось, что причиной стали транзакции, совершенные политиком в киевском кафе.

    «Эндрю Бофф, председатель Лондонской ассамблеи, рассказал, что после того, как он заплатил 36 фунтов стерлингов (48 долларов) за кофе и обед в Киеве во время своего визита в мае, он вернулся в Британию и обнаружил, что его банковская карта больше не работает», – отмечает издание.

    Финансовая организация First Direct, принадлежащая конгломерату HSBC, уведомила клиента об аннулировании карты из-за операций в подсанкционной стране. Полное закрытие счета запланировано на начало сентября.

    Сам чиновник выразил недоумение по поводу случившегося. Он подчеркнул, что поддерживает ограничения против России, однако не видит связи со своими тратами на Украине, а представители банка так и не прояснили ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский банк HSBC из-за санкций отказался принимать переводы на счета частных клиентов из России и Белоруссии.

    В мае 2026 года власти Британии пополнили антироссийский санкционный перечень на 18 позиций.

    Месяцем ранее Лондон внес в черные списки несколько российских финансовых организаций.

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    14 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    FairSquare обвинила Инфантино в уступках политическому давлению США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоммерческая организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за отмены дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана, структура пожаловалась на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Правозащитники подозревают президента Инфантино в нарушении принципов независимости, передает ТАСС со ссылкой на портал City AM. Поводом для разбирательства стало решение спортивного функционера в пользу игрока национальной команды США.

    В документе на десять страниц указано на внешнее вмешательство в работу ассоциации. «Имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США [Дональдом Трампом] на Инфантино», – гласит текст обращения.

    Авторы жалобы подчеркивают несоблюдение клятвы, произнесенной главой ФИФА в 2020 году в Лозанне. Тогда руководитель публично обещал действовать без оглядки на любые коммерческие или политические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп лично обратился к Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана. Позже американский лидер опроверг факт давления на руководителя ФИФА.

    Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично приостановил действие наказания американского нападающего.

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    14 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Покидающий пост британского премьер-министра Кир Стармер стал первым действующим главой правительства страны, который удостоился ордена Почетного легиона от президента Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Киру Стармеру перед его уходом с поста премьера историческую награду за его ключевую роль в создании «коалиции желающих» – группы стран под председательством Франции и Британии, которые обязались поддержать Украину – в критический для Европы момент в начале 2025 года, пишет Guardian.

    «Присуждение этой награды Стармеру подчеркивает значительный сдвиг по сравнению с более напряженными отношениями Макрона с некоторыми предыдущими премьер-министрами, поскольку французский лидер часто конфликтовал с консерваторами Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс по вопросу Brexit», – отметила газета.

    Вручая награду, Макрон заявил, что Стармер сыграл «историческую роль» в создании группы стран, поддерживающих Украину.

    «Должен сказать, все человеческие качества, которые мы учимся ценить, остаются очень важными для всех нас. В вас мы нашли очень надежного и дружелюбного партнера», – приводит газета слова Макрона на церемонии вручения ордена Стармеру.

    Еще одним британским премьер-министром, получившим аналогичную награду, но более высокого уровня, Большой крест ордена Почетного легиона – был Уинстон Черчилль, напоминает Guardian. Он получил его в 1958 году в знак признания его лидерских качеств и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины. Премьер Польши Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Макрон 13 июля объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих».


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    15 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Поражение сборной Франции обернулось массовыми беспорядками и задержаниями

    В Париже 141 болельщик задержан после матча Франция – Испания

    Tекст: Мария Иванова

    Во французской столице после проигрыша национальной сборной в полуфинале чемпионата мира задержали 141 болельщика за уличные беспорядки и использование пиротехники.

    Правоохранительные органы задержали 141 футбольного фаната в Париже в ночь на среду, сообщает канал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает ТАСС.

    Большинство болельщиков оказались в участках из-за использования пиротехники, которую они направляли в том числе против сотрудников полиции.

    Несмотря на локальные стычки в столице и пригородах, обошлось без пострадавших и серьезного материального ущерба. Аналогичные беспорядки вспыхнули в Лионе, где агрессивно настроенная молодежь вступила в столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, по итогам инцидентов там задержали около 20 человек.

    Сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2, теперь ей предстоит матч за третье место. После завершения чемпионата мира главный тренер французской команды Дидье Дешам покинет свой пост. Специалист бессменно руководил национальной сборной на протяжении 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла французских футболистов в полуфинале чемпионата мира.

    Президент Эммануэль Макрон поздравил испанскую команду с победой.

    Накануне игры власти Франции задействовали 70 тыс. полицейских для охраны порядка.

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    14 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    @ Rota/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство направит почти 35 млрд долларов на масштабное обновление ключевых военно-морских баз страны в течение ближайшего десятилетия.

    Правительство Британии выделит 26 млрд фунтов стерлингов (34,8 млрд долларов) на обновление трех военно-морских баз. В британском Минобороны отметили, что это станет рекордным объемом инвестиций в морскую инфраструктуру со времен окончания холодной войны, пишет ТАСС.

    В ближайшие десять лет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут «получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру». Масштабная программа призвана существенно усилить потенциал флота.

    Кроме того, оборонное ведомство направит более 240 млн фунтов на поддержание боеготовности Королевских ВВС. Также на два года продлен контракт с Boeing Defence UK на сумму 115,2 млн фунтов. Эти средства предназначены для технического обслуживания девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, базирующихся в Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Лондон запланировал направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

    Ранее Британия вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании совместного военно-морского соединения. До этого британские власти утвердили программу модернизации вспомогательного флота ВМС.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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    15 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Захарова назвала замену Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах деградацией

    Захарова раскритиковала планы заменить Черчилля на купюрах Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат Мария Захарова резко осудила идею заменить на британских банкнотах Уинстона Черчилля и Джейн Остин на ЛГБТ-активистов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), назвав происходящее деградацией Запада.

    Оценку планам Лондона размещать на деньгах представителей меньшинств официальный представитель МИД дала в эфире радио Sputnik.

    «Это дело каждой страны – кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат пояснила, что подобные идеи свидетельствуют о попытках перепрограммирования общества. По ее мнению, западные элиты намеренно смещают фокус внимания граждан на низменные темы. Такие шаги служат ярчайшим признаком абсолютной деградации западного меньшинства, резюмировала представитель ведомства.

    Ранее Банк Англии запустил общественные консультации о дизайне новой серии фунтов стерлингов с изображениями местных животных вместо портретов исторических личностей.

    Банк Англии изучал возможность заменить портреты исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, на новые символы национальной идентичности на банкнотах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее критиковала британские власти за регулярные антироссийские выходки и усиленный контроль над своими гражданами.

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    15 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Макрон поздравил Испанию и понадеялся на будущие победы сборной Франции

    Макрон направил поздравление Испании с выходом в финал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон после провала национальной сборной в полуфинальном матче поздравил соперников-победителей из Испании и понадеялся на потенциал сборной своей страны.

    «Поздравляем Испанию с выходом на новый этап! Спасибо синим (сборной Франции – прим. ВЗГЛЯД) за то, что самоотверженно защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала будущих побед»,  – написал он в соцсети Х.

    Напомним, испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

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    16 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    В Британии представили результаты генной терапии от болезни Альцгеймера

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые представили результаты клинических испытаний нового препарата, который снижает выработку тау-белка и замедляет когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Альцгеймера на 50%, пишет Time.

    Ученые на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне представили обнадеживающие результаты тестирования генной терапии, направленной на снижение уровня тау-белка. Препарат «Диранерсен», разработанный биотехнологической компанией Biogen, блокирует выработку этого белка в клетках, пишет Time.

    В исследовании приняли участие 416 человек с болезнью Альцгеймера. Они получали различные дозы «Диранерсена» или плацебо дважды в год через люмбальную пункцию.

    Спустя 18 месяцев у пациентов, принимавших препарат, уровень тау-белка в мозге снизился на 50-65% по сравнению с контрольной группой.

    Снижение уровня белка привело к улучшению когнитивных функций. У пациентов, получавших лекарство, замедлилось снижение памяти и навыков рассуждения на 50%. При этом даже минимальная доза препарата оказалась эффективной.

    «Мы начинаем готовиться к тому, как будет выглядеть это будущее, и это захватывающе», – заявила главный научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария Каррильо.

    Ученые отмечают, что, несмотря на успехи в борьбе с амилоидом, именно накопление тау-белка часто предшествует когнитивным нарушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в мае начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера. Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции. Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости.


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    15 июля 2026, 18:42 • Новости дня
    Более половины британцев назвали уходящего Стармера плохим премьером

    YouGov: 51% британцев негативно оценили работу Кира Стармера на посту премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Свыше половины жителей Британии остались недовольны результатами работы Кира Стармера на посту премьер-министра страны, при этом почти треть считает его правление ужасным.

    Более половины британцев считают, что уходящий с должности Кир Стармер был плохим премьер-министром. По данным исследования компании YouGov, треть респондентов назвали его работу ужасной, отмечает РИА «Новости». Сам политик в среду попрощался с палатой общин перед предстоящей отставкой.

    «Половина (51%) считают, что он плохо или ужасно справлялся со своими обязанностями на посту премьер-министра», – говорится в материалах опроса. При этом 21% участников выбрали вариант «плохо», а 30% – «ужасно». Положительно оценили работу Стармера лишь 16% опрошенных, еще 29% дали среднюю оценку.

    Стоит отметить, что до выборов в июле 2024 года 54% сторонников Лейбористской партии ожидали от Стармера отличных или хороших результатов. Сейчас же только 35% из них считают его успешным лидером. В то же время британцы одобрили его отказ от участия в военной операции США и Израиля против Ирана, а также дипломатические шаги в отношении Дональда Трампа.

    Главными провалами Стармера граждане назвали проблемы с выплатой топливных субсидий, нерешительность и миграционный кризис. Ожидания от вероятного преемника Энди Бернема также невысоки: лишь 21% верят, что он станет хорошим премьером, тогда как 33% прогнозируют плохие результаты. Исследование проводилось 12-13 июля среди 2104 совершеннолетних жителей Британии. О степени погрешности не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер стал самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании.

    Напомним, в мае правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах. После этого провала политик объявил об уходе с поста лидера лейбористов.

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    16 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    ФИФА запретила грозненскому клубу «Ахмат» регистрировать новых игроков

    ФИФА наложила на грозненский «Ахмат» трансферный запрет

    Tекст: Мария Иванова

    Грозненский «Ахмат» оказался под трансферным запретом: клубу с 14 июля запрещено заявлять новых игроков до устранения нарушений.

    Решение о наложении санкций на грозненский футбольный клуб появилось на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». Запрет на регистрацию новичков вступил в силу 14 июля.

    Ограничения с команды будут сняты только после устранения причин наказания, которые на данный момент остаются неизвестными.

    По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги грозненский коллектив занял девятое место в турнирной таблице. Команда смогла заработать 37 очков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Международная федерация футбола запретила московскому ЦСКА регистрировать новых игроков

    В августе прошлого года грозненский клуб согласовал трехлетний контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    В июне УЕФА не допустил российские команды к участию в еврокубках на сезон-2026/27.

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