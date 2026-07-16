Tекст: Вера Басилая

Офис Кира Стармера одобрил идею привлечь Международную федерацию футбола к разбирательству скандала на турнире, передает РИА «Новости». Накануне аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал ЧМ по футболу. Во время празднования спортсмены демонстрировали баннер о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

«Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова», – отметили в пресс-службе канцелярии. Там напомнили, что эти территории однозначно являются британскими.

Представители премьера добавили, что кубок может им не достаться, однако острова определенно остаются за Лондоном. В правительстве также пожелали удачи финалистам, особенно выделив Испанию. Известно, что в 2014 году аргентинская ассоциация уже получала штраф от ФИФА за аналогичный поступок перед матчем со Словенией.

Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. В прошлом году Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете спорного архипелага.

Весной правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Великобритании.