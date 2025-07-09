Tекст: Ольга Иванова

Британские власти системно высказываются с русофобских позиций, маскируя это заботой о безопасности, заявила Захарова на брифинге, передает РИА «Новости».

По ее словам, такая риторика появилась задолго до начала спецоперации на Украине, а публичное пространство страны насыщается антироссийскими провокациями. Захарова подчеркнула: «Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии».

Представитель МИД отметила, что британское руководство ужесточает внутренний контроль и формирует образ России как врага, тем самым оправдывая дальнейшую гибридную агрессию против России и поставки оружия Киеву.

По словам Захаровой, Британия «движется семимильными шагами по пути превращения в полицейское государство» и получает неограниченные инструменты для преследования собственных граждан с последующим ограничением их прав и свобод. Она добавила, что Лондон всячески препятствует любым попыткам нормализации отношений с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии с 1 июля вводится система регистрации иностранного влияния (FIRS), предусматривающая штрафы для всех, кто взаимодействует с российскими организациями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Лондона по декларированию российской деятельности в Британии безумными и ущербными.