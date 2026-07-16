На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.0 комментариев
Поддубный: Действия Google показывают важность технологического суверенитета для России
Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный назвал удаление российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play недружественным действием. По его словам, подобные решения западных IT-корпораций показывают необходимость дальнейшего развития технологического суверенитета России.
«России критически необходим технологический суверенитет, о чем неоднократно говорил президент. Особую значимость ему придает текущее противостояние России и коллективного Запада. Технологический суверенитет является важнейшей составляющей и для победы в специальной военной операции», – подчеркнул он. Слова Поддубного приводит сайт «Единой России».
Военкор отметил, что ограничения в отношении российских цифровых платформ со стороны зарубежных компаний не являются неожиданностью. По его словам, подобные действия направлены прежде всего против наиболее востребованных отечественных сервисов.
«Неудивительно, что подобные действия производятся в отношении наших наиболее популярных площадок. Такие сейчас правила глобального Запада, объявившего нам войну», – заявил Поддубный.
Причину политики западных технологических компаний он связал с попытками сдержать развитие России в цифровой сфере. «Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом», – отметил Герой России.
Поддубный также обратил внимание на роль цифровых платформ в современной системе безопасности. По его словам, контроль над доступом к интернет-сервисам становится частью инфраструктурного противостояния.
«В условиях современной информационной войны контроль над интернет-площадками, включая магазины приложений, становится такой же важной частью критической инфраструктуры, как электростанции, вышки связи или дороги», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, все мобильные приложения холдинга VK пропали из каталога магазина Google Play. Представители Общественной палаты подтвердили штатное функционирование установленных на устройства сервисов. Месяцем ранее американская корпорация Apple удалила программы разработчика из App Store.