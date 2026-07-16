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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 17:37 • Новости дня

    В Общественной палате подтвердили работу сервисов VK и «Макс» в обычном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удаление приложений холдинга VK из магазина Google Play стало ожидаемым событием, российская цифровая инфраструктура уже была подготовлена к подобным ограничениям и поэтому все приложения VK продолжают работать в штатном режиме, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

    «Это было ожидаемо. Поводов для паники при этом нет: наша страна давно перестала верить в непредвзятость и политическую нейтральность корпораций силиконовой долины, поэтому системно наращивала и укрепляла свой цифровой суверенитет, готовясь к подобным событиям», – отметил Сабитов. Его заявление приводит канал Общественной палаты в Max

    Сабитов подчеркнул, что приложения VK и их обновления продолжают работать в штатном режиме, пользователи устройств на базе Android по-прежнему будут получать уведомления от сервисов. Он также отметил, что произошедшее подтвердило необходимость развития российских цифровых платформ и собственных магазинов приложений. По его словам, именно наличие отечественной инфраструктуры позволяет сохранять доступ к важным сервисам независимо от решений зарубежных компаний.

    «Все происходящее ставит жирную точку в дискуссиях о том, зачем нам собственная ИТ-инфраструктура и собственный магазин приложений», – заявил он.

    По словам Сабитова, создание российского магазина приложений RuStore стало одним из таких решений. Он напомнил, что сервис появился четыре года назад и сегодня используется миллионами россиян. «Он уже давно не просто альтернативный стор, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян», – подчеркнул представитель Общественной палаты.

    Напомним, мобильные приложения VK и Max исчезли из магазина Google Play. Позже из каталога пропали все остальные программы российского холдинга. При этом приложения VK и МАХ по-прежнему доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию на длительный срок, могут обязать использовать мобильные устройства с установленным электронным профилем. Такая мера позволит контролировать соблюдение миграционного законодательства и отслеживать перемещения приезжающих по стране.

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию, обяжут приобретать мобильные телефоны с установленным электронным профилем. Эта мера позволит правоохранительным органам отслеживать перемещения мигрантов по стране, сообщает РИА «Новости».

    «У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», – пояснил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

    По словам представителя МВД, нововведение исключит возможность бесконтрольного перемещения иностранцев между населенными пунктами. Кроме того, наличие такого устройства позволит властям своевременно уведомлять мигрантов об истечении сроков пребывания или необходимости явиться в соответствующие органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать цифровой профиль иностранного гражданина. В Московском регионе начали тестировать специальное мобильное приложение для отслеживания местонахождения приезжих. Осенью прошлого года в столице стартовал эксперимент по контролю за иностранцами с помощью геолокации.

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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    15 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примечательным проведение саммита «коалиции желающих» в парижском Доме инвалидов, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

    «Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» – им стал исторический военный комплекс Парижа – Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт», – приводят слова Захаровой «Вести».

    Во время брифинга она также напомнила об исторических параллелях. Дипломат отметила, что более 200 лет назад Наполеон аналогичным образом собрал многонациональную армию для похода на Россию, однако в итоге потерпел сокрушительное поражение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих». Захарова сравнила данное западное объединение с библейскими Содомом и Гоморрой.

    Правительство Германии отказалось от участия в военных учениях этой группы стран.

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    16 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе из-за дронов

    В Саратовской области из-за БПЛА повреждена инфраструктура в Энгельсе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг силы ПВО отражали атаку дронов над Саратовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал он.

    Бусаргин призвал граждан быть внимательными, так как угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля при атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека, днем ранее один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Саратовской области.

    В апреле Бусаргин сообщал, что детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА.


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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 20:17 • Новости дня
    В мессенджере «Макс» появились первые сторис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработчики мессенджера «Макс» запустили функцию публикации историй (сторис) для пользователей Android.

    Первыми опробовать нововведение смогли владельцы смартфонов на базе Android, передает ТАСС. Пользователи браузерной версии также имеют возможность свободно просматривать опубликованный контент. Владельцам устройств на iOS для просмотра историй пока необходимо использовать специальную мобильную веб-версию.

    Функционал приложения позволяет оставлять реакции на публикации и отвечать на них. Авторы контента могут отслеживать статистику просмотров, а также устанавливать точный таймер отсчета времени до автоматического удаления материала.

    Своими историями уже поделились несколько известных персон, включая главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского и лауреата конкурса «Учитель года Москвы - 2025» Александра Оджо.

    «Макс запустил «истории», но пока только в тестовом режиме. Я стал одним из «тестировщиков». Это долгожданная функция и надеюсь, что в скоро времени она станет доступной как можно большему количеству пользователей!», – сообщил Боярский в своем канале.

    Гендиректор платформы «Макс» Фарит Хуснояров весной анонсировал запуск историй для пользователей. Недавно разработчики мессенджера добавили возможность оставлять комментарии под публикациями в каналах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    16 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    FT сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения Евросоюза на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой срыва, так как и могут уничтожить греческую судоходную компанию Dynagas, пишет FT.

    Власти Греции заблокировали принятие 21 пакета санкций Евросоюза в отношении российского топлива, пишет газета Financial Times.

    «Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции... «разрушат» Dynagas», – передает РИА «Новости».

    Готовящиеся санкции предполагают запрет на транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны. Греческая компания специализируется на обслуживании арктического проекта «Ямал СПГ», для которого специально строила танкеры стоимостью около 300 млн долларов за судно.

    Представители Афин подчеркнули, что оператор не сможет переориентировать флот на другие рынки и будет вынужден распродать активы.

    Из-за позиции греческой стороны утверждение очередного пакета антироссийских санкций отложили на неделю. При этом европейские дипломаты признают, что действующие ограничения уже нанесли серьезный ущерб бизнесу во всех странах объединения.

    Ранее Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от российского газа. Запрет на импорт по краткосрочным договорам действует с 25 апреля, а по долгосрочным контрактам вступит в силу с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводные поставки начали работать 17 июня текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы ЕС 15 июля не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Премьер Болгарии Радев пригрозил заблокировать очередные санкции ради защиты национальных интересов. Евродипломаты признали риск срыва принятия нового пакета санкций против России.


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