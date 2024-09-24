Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.24 комментария
Сына подозреваемого в покушении на Трампа задержали за хранение детского порно
Сын подозреваемого в покушении на Трампа обвинен в хранении детской порнографии
Сына Райана Рута, арестованного за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинили в хранении детской порнографии после обнаружения файлов на его устройствах.
Оран Рут, сын Райана Рута, был задержан по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии, сообщает РИА «Новости».
Во время обыска в доме Орана Рута, проведенного в рамках расследования по покушению его отца на Трампа, следователи нашли файлы с детской порнографией на его электронных устройствах. Эта находка стала основанием для обвинений против Орана. По информации телеканала, во вторник Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина.
Ранее суд в США предъявил обвинения Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщалось также, что Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он несколько раз связывался с ВСУ.