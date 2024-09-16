Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет CNN, подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Отмечается, что в число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером, передает ТАСС.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.