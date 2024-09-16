Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Песков: Установление связей Рута с Киевом должно быть головной болью спецслужб США
Установление связей Райана Уэсли Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, с Украиной должно быть головной болью спецслужб США, а не Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как указал Песков, отвечая на вопрос о том, обратил ли Кремль внимание на связи подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной и что об этом думают в Москве, «думать надо не Москве, а спецслужбам США»,, передает ТАСС.
«В любом случае игра с огнем имеет последствия. Прежде всего это должно быть заботой и головной болью для специальных служб США», – заявил Песков.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.