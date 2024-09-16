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    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    3 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    8 комментариев
    16 сентября 2024, 10:39 • Новости дня

    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа

    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом он написал в соцсети X.

    Он задался вопросом, что же будет, если выяснится, что Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят киевским режимом для совершения этого покушения, передает ТАСС.

    Ранее издание New York Post сообщало, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

    Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    @ CTV News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич (штат Флорида) Рик Брэдшоу.

    Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

    Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

    По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

    Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

    Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Коментарии (16)
    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (3)
    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом

    New York Post сообщила о стрельбе агента Секретной службы США неподалеку от Трампа

    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельбу неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, открыл агент Секретной службы США, который заметил подозрительного человека, сообщила New York Post.

    Как пишет New York Post, источники сначала заявляли о перестрелке двух человек. Однако по последней информации, стрелял только агент Секретной службы. Поясняется, что он увидел подозрительного человека, у которого был предмет, похожий на оружие. Подозреваемый задержан местной полицией, передает ТАСС.

    CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения.

    В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, предвыборный штаб Трампа сообщил, что неподалеку от места, где находился кандидат в президенты, произошла стрельба. Сам Трамп находится в безопасности. Прежде источники New York Post заявляли, что политик не был целью стрелявших.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2024, 22:22 • Новости дня
    Стрельба произошла рядом с Трампом

    Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

    Стрельба произошла рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, произошла стрельба, сообщил директор по коммуникациям его предвыборного штаба Стивен Чунг.

    Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

    Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

    Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

    В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

    Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

    В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.

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    16 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР. Обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом.

    Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

    Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

    Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

    «Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

    Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

    Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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    15 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа

    CNN со ссылкой на власти США заявил о несостоявшейся попытке покушения на Трампа во Флориде

    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей США, инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил CNN.

    По версии, которую озвучил CNN, зачинщик стрельбы был один, а его целью был именно Трамп, передает РИА «Новости».

    Указывается, что машину подозреваемого остановили к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.

    Напомним, источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

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    15 сентября 2024, 06:25 • Новости дня
    Вэнс оценил шансы Трампа на победу на выборах президента США

    Вэнс: Трампу будет сложно выиграть выборы, если он не победит в Северной Каролине

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если он не обеспечит себе победу в штате Северная Каролина, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

    Вэнс считает, что Трампу нужно «взять» Северную Королину, чтобы победить на выборах в ноябре. В то же время он назвал «очень хорошими» шансы выиграть в  Северной Королине. По словам Вэнса, он вместе с Трампом может проиграть только в случае плохой явки, передает РИА «Новости».

    Ранее суд в США снял с Трампа часть обвинений в деле о вмешательстве в выборы.

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    16 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа

    Камала Харрис осудила покушение на Дональда Трампа в Флориде

    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Вице-президент США Камала Харрис выразила озабоченность по поводу возможного покушения на бывшего президента Дональда Трампа и осудила политическое насилие, подчеркнув важность предотвращения дальнейших инцидентов.

    Как сообщает Politico, Камала Харрис осудила политическое насилие и признала свою «глубокую обеспокоенность» после того, как стало известно о возможной попытке покушения на Дональда Трампа. Инцидент произошел в Уэст-Палм-Бич, где, по данным местных властей, агенты Секретной службы открыли огонь по подозреваемому с автоматом АК у границы гольф-клуба Трампа.

    Федеральные органы рассматривают это как возможное покушение на бывшего президента, что стало вторым подобным инцидентом за последние два месяца. Харрис выразила благодарность за то, что Трамп остался невредим, и пообещала, что администрация Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии.

    Президента США Байдена и Харрис проинформировали о происшествии на территории гольф-клуба Trump International. Байден подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, и призвал к нулевой терпимости к политическому насилию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. В кустах, где прятался подозреваемый, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, о чем сообщил шериф полиции округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР.

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    14 сентября 2024, 00:20 • Новости дня
    Папа Римский назвал Трампа и Харрис кандидатами «против жизни»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни», один депортирует мигрантов, второй намерен разрешить аборты, заявил папа Римский Франциск.

    Папу Римского спросили о совете избирателю-католику на предстоящих выборах в США. Понтифик считает, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни»

    «Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребенка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность», – цитирует ТАСС папу Римского.

    Глава Римско-католической церкви заявил, что политики говорят, что не голосовать нельзя, а выбирать следует меньшее зло. По его словам, кто из кандидатов – каждый должен выбирать по совести.

    Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам, он пообещал в случае избрания президентом США принять «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией.

    Харрис является сторонницей отмены федеральных запретов на аборты, она считает оскорблением женщин Америки запрещать аборты.

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    16 сентября 2024, 08:51 • Новости дня
    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту

    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту в ходе предполагаемого покушения

    Трамп поблагодарил правоохранительные органы за защиту
    @ Erin Scott/CNP/Global Look Press

    Кандидат в президенты США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и американскую полицию за действия в ходе предполагаемого покушения у гольф-клуба во Флориде.

    «Хотел поблагодарить всех за добрые пожелания – это, конечно, был интересный день! Главное, хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов…Была проделана превосходная работа. Горжусь тем, что я американец!» – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее действующий глава государства Джо Байден заявил, что подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа взят под стражу.

    Газета New York Post сообщила, что личность подозреваемого в попытке покушения уже установлена, это Райан Уэсли Рут. Он ранее посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России.

    ФБР заявило, что проводит расследование в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился Трамп. Произошедшее расценивается как возможная попытка покушения.

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    13 сентября 2024, 11:47 • Новости дня
    Reuters: Власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35

    Reuters: Власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35 в случае победы Трампа

    Tекст: Константин Сергеев

    Если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены возобновить переговоры на поставки истребителей F-35, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

    «В случае избрания Трампа ОАЭ высказывают стремление к переговорам с новой администрацией для выполнения США первоначальных обязательств», – приводит Reuters слова источника.

    В конце 2020 года при президентстве Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении дать разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, 18 разведывательных БПЛА MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью 23,37 млрд долларов.

    Сделка была обнародована на фоне соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США.

    Однако новая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы «провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при Трампе. Указывалось, что власти США сомневаются в необходимости поставок ОАЭ F-35 в связи с опасениями, что секретные технологии могут быть переданы Китаю.

    В декабре 2021 года сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты проинформировали США о приостановке переговоров по закупке истребителей F-35 в рамках сделки на 23 млрд долларов.

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    16 сентября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден подтвердил задержание подозреваемого в покушении на Трампа
    Байден подтвердил задержание подозреваемого в покушении на Трампа
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа взят под стражу, сообщил действующий глава государства Джо Байден.

    «Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Президент высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов США. Байден заявил, что в США «нет места политическому и любому насилию». Он сообщил, что поручил направить все возможности и ресурсы на то, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.

    Байден также подтвердил, что «федеральные правоохранительные органы расследуют» инцидент «как возможную попытку покушения на экс-президента Трампа», передает ТАСС.

    Напомним, официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли. Однако СМИ сообщают, что его личность установлена, это Райан Уэсли Рут. По информации СМИ, он посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, а также мог участвовать в сборе средств для Киева и предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ. Предполагаемая попытка покушения на Трампа произошла у гольф-клуба во Флориде.

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    16 сентября 2024, 09:09 • Новости дня
    Сноуден счел власти США ответственными за радикализацию покушавшегося на Трампа
    Сноуден счел власти США ответственными за радикализацию покушавшегося на Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За радикализацию поступка подозреваемого в попытке покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа ответственны власти США, однако злоумышленник не действовал по приказу, считает экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

    «Я, конечно, не говорю, что этот парень был каким-то профессионалом и получал чье-то жалованье», – сказал он. Однако, считает Сноуден, это не значит, что американское правительство не приложило руку к поощрению его воинственности, как ранее было сделано с террористом Усамой бен Ладеном, передает ТАСС.

    По его словам, в ЦРУ это называется «ответный удар». Как пояснил Сноуден, общественность «нуждается в быстрых, надежных и твердых ответах от агентств», которым платят за предоставление такой информации.

    Ранее CNN со ссылкой на власти США заявил, что у гольф-клуба во Флориде произошел инцидент со стрельбой в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Сам политик подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

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