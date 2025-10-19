Эксперт Подольская рассказала о способах увеличить назначенную пенсию

Tекст: Ирма Каплан

«Увеличение уже назначенной и выплачиваемой пенсионеру пенсии возможно в следующих случаях: при переезде в регион, где действует районный коэффициент. Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», – рассказала она ТАСС.

Также фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается при достижении пенсионером 80 лет. Увеличение возможно и при изменении группы инвалидности на более тяжелую, а также при появлении иждивенцев – за каждого несовершеннолетнего ребенка, внука, родителя или супруга с инвалидностью фиксированная выплата увеличивается на одну треть, но не более чем на трех иждивенцев.

При наличии необходимого стажа работы на Крайнем Севере фиксированная выплата увеличивается на 50%, а если пенсионер продолжает проживать в этих районах, применяется еще и районный коэффициент.

Подольская отметила: иногда выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот, однако для этого требуется заявление в Социальный фонд России, где произведут расчет наиболее выгодной суммы.

Пенсию можно повысить, предоставив дополнительные документы о ранее не учтенном стаже или заработке. Если пенсионер возвращается к трудовой деятельности, работодатель платит за него страховые взносы, и каждый год происходит автоматический перерасчет пенсии, исходя из уплаченных за прошлый год взносов (не более трех баллов в год).

Кроме того, пенсионеры с государственными наградами могут получать специальную доплату после подачи соответствующего заявления в Соцфонд.

