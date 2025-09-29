Минтруд: Пенсии в 2026 году проиндексируют на 7,6%

Tекст: Ольга Иванова

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз – 1 января, на 7,6%, передает ТАСС. Это повышение запланировано выше уровня инфляции, таким образом средний размер страховой пенсии по старости достигнет 27,1 тыс. рублей.

В пресс-службе Минтруда сообщили: «Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий... Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей».

Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

На выплаты всех пенсий в 2026 году планируется направить почти 13 трлн рублей, всего же бюджет Социального фонда России предусматривает более 18,7 трлн рублей на поддержание пенсионных и социальных обязательств. Минтруд гарантирует выполнение всех социальных обязательств в полном объеме.

Председатель Соцфонда Сергей Чирков анонсировал двукратную индексацию страховых пенсий в следующем году: сначала по инфляции, затем по доходам Социального фонда.

Правительство направило 60 трлн рублей на исполнение социальных обязательств до 2027 года.



