Правительство выделило 60 трлн рублей на социальные обязательства до 2027 года
В течение трех ближайших лет на финансирование пенсий, поддержу семей с детьми и помощь участникам СВО будет выделено около 60 трлн рублей.
Как передает Telegram-канал правительства, на заседании был рассмотрен проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, предусматривающий направление около 60 трлн рублей на исполнение социальных обязательств в течение трех лет.
Более половины этих средств планируется потратить на пенсионное обеспечение, включая его индексацию. В проекте также заложены выплаты семьям с детьми и меры поддержки участников спецоперации на Украине и их близких.
Часть бюджета выделена на проведение пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью. Президент подчеркивал, что исполнение социальных обязательств остается одной из первоочередных задач для правительства.
Напомним, правительство России завершило подготовку бюджета на ближайшие три года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект федерального бюджета на 2026 год хорошо уравновешен.