Песков: Проект бюджета-2026 сбалансирован

Tекст: Алексей Дегтярев

В российской экономике есть, как у любой страны, сказал Песков в интервью радиостанции РБК, передает ТАСС.

«У нас они еще отягчаются вот этими самыми санкционными ограничениями. Но внесен сбалансированный бюджет. Внесен абсолютно сбалансированный бюджет», – сказал представитель Кремля.

Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Ведомство предложило повысить стандартную ставку НДС до 22% с 2026 года, сохранив льготные 10% для социально значимых товаров.

Также министерство внесло изменения в Налоговый кодекс для дополнительного финансирования обороны и безопасности.