Власти утвердили надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Правительство утвердило дополнительные надбавки к зарплате для работников Крайнего Севера

Tекст: Евгения Караваева

Правительство утвердило постановление о дополнительных надбавках к зарплате для сотрудников федеральных учреждений на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

«Работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, смогут получать дополнительные надбавки к зарплате», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Эта стимулирующая выплата станет дополнением к уже существующей процентной надбавке за стаж работы в этих регионах. Новая надбавка также будет начисляться в процентах от оклада, ее размер зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения.

Получать доплату смогут сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением минимум на три года. Надбавка будет выплачиваться в течение шести лет после заключения трудового договора. В правительстве пояснили, что этот срок обусловлен временем, необходимым для закрепления специалиста, приобретения опыта и повышения эффективности, что и приводит к росту заработной платы.

Выплата дополнительных надбавок – часть работы по выполнению поручения президента России Владимира Путина, данного им по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. Глава государства обозначил необходимость принять решения, обеспечивающие установление и выплату в полном размере надбавок к зарплате с первого дня работы для постоянно проживающих на Крайнем Севере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у жителей сельской местности также есть свои льготы, надбавки к пенсии и возможность получения ипотеки под 3%.



