Путин рассказал о шагах России вперед

Владимир Путин ответил на самые важные и острые вопросы граждан

Tекст: Алёна Задорожная

В четверг состоялась 20-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В этом году она была совмещена с пресс-конференцией с журналистами и получила название «Итоги года». Мероприятие длилось 4 часа 4 минуты и 19 секунд, за это время глава государства ответил на 65 вопросов, а также на три вопроса с экранов.

В самом начале мероприятия президент назвал обеспечение суверенитета страны своей приоритетной задачей. «Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться: для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет. Во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет», – сказал он.

Успехи экономики

Большой блок вопросов касался экономики России. У главы государства поинтересовались, каков предел прочности государства. Президент заверил, что «достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед».

Устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России, указал Путин. Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5% – значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, хотя в 2021 году она составляла 70,06 года, сказал президент. Это важнейший социальный показатель усилий государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

«К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше – к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%. «Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.

«Стреляют себе в ногу»

Президент также заметил, что Запад, ограничивая возможность России использовать доллары и евро, «стреляет себе в ногу». Глава государства подчеркнул, что чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности России. При этом Москва не отказывается от использования западных валют, однако ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро.

Россия, по словам Путина, в 2021 году при обслуживании экспорта использовала 87% иностранной валюты – доллара и евро, доля рубля составляла 11-13%, юаня – около 0,4%. «На сентябрь этого года такая картина: рубль – 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%», – сказал президент. «Было 87%, стало 24%. Зачем они это сделали? Повторяю, выстрелили себе в ногу», – сказал российский лидер.

Социальные обязательства

Глава государства заверил, что властям удается «целиком выполнять свои обязательства перед гражданами». «Да, где-то недостаточно, где-то хочется больше. Но то, что государство обещает публично, будет исполнено», – заявил он. При этом одним из ключевых вопросов «Итогов года» касался цен на продовольствие. В частности – на яйца.

«Владимир Владимирович, пожалейте пенсионеров, мы же не миллионы получаем, наведите порядок с ценами!» – так звучало обращение к президенту. Глава государства ответил, что спрос на продукт вырос, а его производство – нет. Саму ситуацию он охарактеризовал как «сбой в работе правительства», извинился перед гражданами и пообещал улучшение обстановки.

В целом же, по словам Путина, продовольственная безопасность страны полностью обеспечена. Глава государства отметил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах. Однако в вопросе мяса птицы и яиц Минсельхоз заслуживает критики.

Также президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату ЖКХ. Кроме того, Путин рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий в размере 7,5% окажется не ниже инфляции. При этом индексация пенсий, равно как рост тарифов на ЖКХ, должны быть своевременными, сказал Путин, комментируя вопрос на тему тарифов из Новосибирской области.

«Мы проиндексировали за предыдущие годы, совсем недавно, по-моему, в декабре 2022 года, на 10% пенсии. Потом весной еще на 4% с лишним по инфляции, а с начала этого года еще будет одна индексация – 7,5%. А тарифы не поднимали с июля прошлого года, и планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года. За это время произойдут три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%», – пояснил Путин.

«Конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны расти своевременно, мягко, и опережающим темпом должны расти доходы граждан. Но, повторяю еще раз, посмотрим, что конкретно, какое соотношение этих параметров в Новосибирской области. Это обязательно сделаем, обещаю», – подчеркнул президент.

Миграционная повестка также оказалась в центре внимания на пресс-конференции. Президент России сообщил, что сейчас в стране находится порядка 10 млн мигрантов. По его словам, решать проблемы рынка труда стоит не в ущерб коренному населению. Он также назвал ряд мер, которые, на его взгляд, помогли бы урегулировать миграционные вопросы.

При этом приезжие, по мнению главы государства, обязаны уважать и соблюдать российские законы и традиции. Необходимо создавать «человеческие условия для этих мигрантов». «В некоторых школах детей мигрантов становится больше, чем местных. Эти вопросы нужно решать заранее. Для этого нужен специальный орган, а не только МВД, который рассматривал бы проблему в комплексе», – заметил он.

Помимо этого, президент России поддержал идею создания особой экономической зоны в Шебекино, которое нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. Он попросил правительство в кратчайшие сроки внести соответствующее предложение. «Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики», – сказал президент.

Путин также упомянул семейную ипотеку, срок которой истекает летом будущего года. «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», – сказал российский лидер.

В контексте семьи был задан вопрос по теме абортов. Глава государства заявил: «Что касается запретов – мы помним, к чему привела антиалкогольная кампания. Мы получили рост употребления суррогата и увеличение количества жертв. Поэтому здесь нужно действовать аккуратно».

По словам Путина, для повышения рождаемости необходимо навести порядок в женских консультациях, родильных отделениях региональных больниц, а также подумать о совершенствовании мер поддержки семей с детьми.

Цели СВО становятся актуальными

Одним из первых в рамках пресс-конференции прозвучал вопрос «когда наступит мир». Глава государства на это ответил, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей». При этом сами цели с февраля 2022 года не изменились, уточнил президент.

«Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал он. Глава государства также подчеркнул, что Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву».

«На халяву все привозят, но халява может закончиться», – заявил Путин. Он отметил, что ВС РФ с начала так называемого украинского контрнаступления уничтожили 747 танков, две тысячи машин различного класса – это данные на вечер среды.

По словам главы государства, практически по всей линии соприкосновения «наши силы, скажем скромно, улучшают свое положение». Президент также заметил, что «во многих городах Европы и США очень многие люди считают, что мы все делаем правильно». «Мы не боимся бороться за свои национальные интересы. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей. Их число кратно увеличивается», – подчеркнул он.

Путин также рассказал, как ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что, по оценке главы государства, глупо и безответственно со стороны Киева. При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек, сравнил он.





Не «мобики», а Герои России

Президента также спросили, есть ли в России основания для проведения очередной волны мобилизации. Путин заверил, что необходимости в этом нет. Кроме того, он указал, что те, кто был призван в рамках частичной мобилизации, отлично себя проявляют на фронте.

«Мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали и ордена другого достоинства. По-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО», – уточнил Путин.

«После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе и планировали к концу года набрать 400 тыс. с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч», – заявил он и добавил, что ежедневно 1,5 тыс. российских мужчин поступают на службу в ВС РФ, поток желающих защищать родину с оружием в руках не прекращается.

В целом же, Путин выразил уверенность в том, что Россия победит в ходе специальной военной операции. Сейчас в зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек.

Равные условия для всех военных

Все добровольцы в зоне спецоперации должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросе мер поддержки с остальными военнослужащими, заявил российский лидер Владимир Путин. «Уверен, депутаты Госдумы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия. И все получали одинаковую поддержку со стороны государства», – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что власти пристально следят за ситуацией с поставкой всего необходимого на фронт, проблема решается. «Не всегда хватает [помощи бойцам], не всегда все получается. Я уже говорил, у нас все-таки линия фронта – вы знаете сколько? – почти 2 тыс. километров. И точно совершенно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и частным образом за границей закупается [необходимое]», – сказал Путин.

Он добавил, что над разрешением проблемы совместно работают само государство, Министерство обороны, промышленность, благодаря этому появляются различные новые системы на вооружении, в том числе в радиоэлектронной борьбе.

Путин также поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: пожертвовано свыше 10 млрд рублей. Кроме того, дети отправили бойцам свыше 3 млн писем поддержки. Он отметил, что в России созданы целые движения для помощи военнослужащим. Государство может обойтись без этой поддержки, но остановить людей невозможно.

Отдельно разговор зашел и о сотрудниках частных военных компаний, которые сталкиваются с трудностями при получении гарантированных выплат по возвращении домой. Президент сказал, что сейчас очень трудно восстановить даже списочный личный состав этих компаний и подразделений. Но права военнослужащих из ЧВК должны быть полностью восстановлены. По его словам, это принципиальная позиция.

Волонтеров тоже уравняют в правах

Равные права должны касаться и волонтеров, которые работают на новых территориях, сказал президент. «Я обязательно добьюсь, чтобы все это было отрегулировано!», – подчеркнул он, комментируя вопрос из ДНР о том, что волонтеры, приезжающие в Донбасс из других регионов, получают страховку, а уроженцы республик – нет.

Отдельно внимание было уделено фонду «Защитники Отечества». Глава государства высоко оценил его деятельность и отметил, что «работает хорошо – там люди очень хорошие подобрались. Он также предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе за средствами, которые направляют на реабилитацию военнослужащих.

«Я за то, чтобы были увеличены их (фонда – прим. ВЗГЛЯД) права в сфере контроля за тем, сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства, в том числе по средствам реабилитации. Сейчас в детали вдаваться не буду, но знаю, что и депутаты Государственной думы после посещения мною одного из филиалов этого фонда защитников отечества тоже этим вопросом занимаются», – сообщил президент.

«Ведут себя как де Голль, а на практике – Петен»

Примечательно, что темы социально-экономического и гуманитарного характера превалировали над темами внешней политики. Тем не менее, вопрос о нормализации отношений с Евросоюзом тоже был задан. Президент напомнил, что «мы ничего не портили». По его словам, именно Запад пытался задвинуть Москву на второй или даже третий план, пренебрегая ее интересами.

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. А на практике они ведут себя как маршал Петен, который на самом деле хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», – сказал Путин.

Он также указал, что решение Запада поддержать переворот на Украине привело к тяжелым последствиям. «Все-таки в основе своей русские и украинцы – единый народ. И то, что сейчас происходит, – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны. Но в значительной степени они-то здесь даже ни при чем», – посетовал российский лидер.

«Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При чем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет [к ней] вообще ни Крым, ни все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую историческую чушь», – сказал Путин.

«И вот это безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, – все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия», – подчеркнул Путин.

Позже корреспондент одного из французских СМИ поинтересовался, планирует ли Владимир Путин возобновить контакты с руководителем Франции Эммануэлем Макроном. На это глава государства напомнил, что у него с президентом Франции были рабочие, добрые отношения, с насыщенной повесткой. Но с какого-то момента Макрон прекратил сотрудничество. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – сказал он.

Примечательным стал момент, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попытался передать слово журналисту The New York Times, однако Путин попросил сначала предоставить микрофон корреспонденту китайского издания «Синьхуа».

Журналист поинтересовался о планах России в контексте председательства в БРИКС, а также спросил о потенциале сотрудничества с Пекином. Путин напомнил, что товарооборот между Россией и Китаем растет. Особо радует диверсификация отношений: совместно строится инфраструктура, страны совместно развивают технологии.

Президент отметил, что значительный толчок этому был дан в ходе визита в марте председателя КНР. Лидеры договорились развивать отношения по восьми магистральным направлениям. «Наша дружба с Китаем не направлена против каких-либо стран. Она направлена на пользу нам самим. А страны Запада все время дружат против кого-то. Мы за этим будем следить», – пояснил глава государства.

В конце же мероприятия Владимир Путин не только остро шутил, но и серьезно порассуждал о былом. По его словам, если бы была возможность вернуться в прошлое, он предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам. Он добавил, что дал бы себе напутствие верить в русский народ. «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России», – подчеркнул президент в завершении пресс-конференции.