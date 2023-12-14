В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.4 комментария
«Итоги года» с Путиным длились более четырех часов
Завершилась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более четырех часов.
Встреча с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты, передает ТАСС. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы.
Напомним, самая рекордно длинная конференция длилась в 2013 году, тогда президент отвечал на вопросы граждан почти пять часов.
В этом году к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента поступило свыше 2 млн вопросов от россиян.