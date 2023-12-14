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Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.
Пенсионер из Новосибирска в ходе прямой линии рассказал Путину, что услуги ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, и попросил президента посодействовать, передает ТАСС.
Путин пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.
«Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», – сказал он.
Также Путин отметил, что рассчитывает, что предстоящая индексация пенсий 7,5% окажется не ниже инфляции. Он считает, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно.
«Конечно, нужно все делать своевременно. И тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан», – сказал Путин.
Кроме того, президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ.
«А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» – спросил ведущий Павел Зарубин у президента.
«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – сказал Путин.