В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин: Бойцам в зоне СВО россияне пожертвовали 10 млрд рублей
Россияне активно помогают военнослужащим в зоне спецоперации, они пожертвовали для бойцов более 10 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Свыше 10 млрд рублей пожертвовали. Конечно, у государства, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъеме, есть эти средства. Но [впечатляет] то, что люди от себя направляют, то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут», – сказал президент.
Он отметил, что в России созданы целые движения для помощи бойцам. Государство может обойтись без этой поддержки, но остановить людей невозможно. Он выразил благодарность гражданам, которые неравнодушно относятся к ситуации и помогают военнослужащим.
А дети, по словам президента, отправили свыше 3 млн писем в поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции.