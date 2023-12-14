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    14 декабря 2023, 08:56

    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти предприняли меры для стабилизации цен на яйца

    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность.

    Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза об обнулении пошлин на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщает Минэкономразвития. Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции.

    Кроме того, власти обещают увеличить импорт из дружественных стран, в частности, из Азербайджана и Турции. Планируется, что за полгода беспошлинной торговли в Россию дополнительно будет поставлено 1,2 млрд штук яиц.

    В Минсельхозе ожидают, что предпринимаемые меры стабилизируют цены в течение месяца, так как главная проблема оказалась в превышении спроса над предложением. За девять месяцев производство яиц в нашей стране выросло до 31,74 млрд штук. Вместе с тем производство не поспевало за выросшим спросом, что вызвало всплеск цен.

    По данным Росстата, десяток яиц за год подорожал на 42,41% и составляет в среднем по стране 104,23 рубля. В октябре цены выросли на 23,9% по сравнению с октябрем 2022 года. Это значительно превышает инфляцию, которая по итогам года не должна превысить 7,5%.

    Кроме того, для потребителей психологически важным является отметка в 100 рублей за десяток. В ряде регионов отмечались очереди на ярмарках за более дешевыми яйцами.

    В ряде регионов даже пришлось вводить ограничения на покупку яиц из-за панического ажиотажного спроса, так как люди начали скупать яйца сотнями, хотя этот продукт имеет очень ограниченный срок хранения.

    В итоге власти Белгородской области на прошлой неделе ограничили покупку яиц до двух десятков в один руки на субботних ярмарках, так как там они стоили 70 рублей вместо 100 в магазинах. Ограничения вводились также в некоторых магазинах Екатеринбурга. В регионах Генпрокуратура обещала начать проверку ряда производителей и розничных продавцов.

    Проблемой занялась ранее также ФАС, которая запросила у производителей данные о формировании цен, а также разослала торговым сетям письмо с предложением ограничить наценки на куриные яйца на уровне 5% до марта 2024 года. И ряд торговых сетей с этим согласились.

    В Российском птицеводческом союзе заявили, что объемы производства в этом году сохраняются на уровне 2022 года, и в последнее десятилетие они были стабильными, а ажиотаж вокруг ситуации с яйцами в стране создан искусственно.

    В подорожании яиц там обвинили ретейлеров: отпускная цена на яйца за 11 месяцев 2023 года поднялась всего лишь на 10%, в основном из-за инфляции, а остальное – это наценка торговых сетей.

    «Росту цен способствует также удорожание валюты и высокие темпы инфляции в ЕС, откуда преимущественно и поставляется оборудование, ветеринарные препараты, витамины, премиксы и даже частично корма для кур. При этом в текущем году в некоторых регионах России прошла эпидемия птичьего гриппа», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance. Практически все для выращивания кур и соответственно яиц в России – импортное.

    Сказывается и сезонный рост спроса в декабре перед новогодними праздниками. «Сейчас цены подскочили из-за ажиотажа, на котором часть потребителей переключилась на продукцию от частников, которые «на волне» решили не упустить шанс заработать. Вот яйца и становятся золотыми», – отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

    По его словам, в России не было бы проблем с яйцами кур, если бы частники со своей продукцией могли попадать легально на прилавки магазинов. «Многие знают и видят, что частники держат кур и обеспечивают полностью свои потребности.

    Но в России запрещено разводить кур у себя в саду, поэтому яйца частников не попадают на прилавок ни через яичные фермы, ни через ретейл, тем более что проблема птичьего гриппа и вакцинации то там, то здесь всплывает.

    Но если частникам разрешить поставлять яйца, то все увидят, что яиц в стране достаточно. Но здесь есть два момента. Во-первых, такие яйца дешевыми не будут, так как «свои» яйца выращивают на хорошем недешевом корме. Во-вторых, яиц от частников полно в регионах, а вот обеспечить потребности Москвы так сразу без импорта не получится», – говорит Тимофеев.

    По его словам, крупные фабрики яиц могу предложить низкие цены на продукцию, однако это низкорентабельная отрасль с высокой себестоимостью. Российские фабрики десятилетиями проигрывали импортным конкурентам, многие фабрики обанкротились, а те, что остались, превратились в монополию, поэтому сдвинуть ситуацию без системного подхода сложно, отмечает Тимофеев.

    Поступило также предложение перевести птицефабрики на ночной тариф, чтобы снизить расходы на электроэнергию.

    «У нас стоимость электричества в себестоимости готовой продукции может достигать 30–40%. Особенно сейчас, в зимнее время, когда птичники и инкубаторы нужно дополнительно освещать и отапливать. Если бы птицефабрикам разрешили платить за электроэнергию хотя бы вполовину меньше того, что они платят сейчас, их расходы резко бы сократились, что, несомненно, повлияло бы и на стоимость готовой продукции», – рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Нилов «Парламентской газете».

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    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

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