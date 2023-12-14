В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин заявил, что проблема с доставкой дронов бойцам на СВО решается
Путин заявил, что проблема с доставкой необходимого бойцам на СВО решается
Участники спецоперации далеко не всегда получают все необходимое, в том числе дроны, протяженность линии фронта составляет почти 2 тыс. километров, но эта проблема решается, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Не всегда хватает [помощи бойцам], не всегда все получается. Я уже говорил, у нас все-таки линия фронта – вы знаете сколько? – почти 2 тыс. километров. И точно совершенно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и частным образом за границей закупается [необходимое]», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что над разрешением проблемы совместно работают само государство, министерство обороны, промышленность, благодаря этому появляются различные новые системы на вооружении, в том числе в радиоэлектронной борьбе.