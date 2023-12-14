В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» по поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей, работает хорошо, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Что касается фонда «Защитники Отечества». Работает хорошо – там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной [Цивилевой]. И был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Шикарные, понимаете? Заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены – сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы не принимают», – сказал Путин, передает ТАСС.
Глава государства предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе за средствами, которые направляют на реабилитацию военнослужащих.
«Я за то, чтобы были увеличены их (фонда – прим. ВЗГЛЯД) права в сфере контроля за тем, сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства, в том числе по средствам реабилитации. Сейчас в детали вдаваться не буду, но знаю, что и депутаты Государственной думы после посещения мною одного из филиалов этого фонда защитников отечества тоже этим вопросом занимаются», – заключил президент.