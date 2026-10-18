Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
У берегов ОАЭ обстреляли буксир
UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестные снаряды попали в буксир
У берегов Объединенных Арабских Эмиратов буксир подвергся обстрелу, один человек получил легкие травмы, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Обстрел буксира произошел к северо-востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ, передает РИА «Новости».
Следовавший в южном направлении буксир сообщил о попадании в него двух неустановленных снарядов. В результате пострадал один человек, получивший легкие травмы. Судно получило повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту.
В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.
В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.
В четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.