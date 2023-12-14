В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин: Все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки
Путин: Все добровольцы должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия в вопросах мер поддержки
Все добровольцы в зоне спецоперации должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросе мер поддержки с остальными военнослужащими, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что все добровольцы должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия, даже если для таких шагов придется принимать новые законы, передает ТАСС.
«Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. И сейчас интересы России также продолжают защищать представители всего Северного Кавказа, много добровольцев. У нас два добровольческих отряда. Могут ли они рассчитывать на социальные льготы?» – спросила журналистка.
Путин заверил, что все добровольцы будут поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.
Справка
Социально-трудовые и пенсионные гарантии участникам СВО:
1) Трудовые договоры (служебные контракты) приостанавливаются и не прекращаются с:
мобилизованными гражданами
контрактниками;
добровольцами.
2) Сохранение рабочего места на соответствующий период.
3) Зачет периода приостановления трудового договора в стаж работы.
4) Сохранение на период приостановления трудового договора социально-трудовых гарантий которые были до этого момента (дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение).
5) Преимущественное право поступления на работу к прежнему работодателю (если срок договора истек в период его приостановления).
6) Гарантии членам семей:
запрет привлечения без согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные и праздники, командировкам;
преимущественное право оставления на работе при сокращении.
7) Участники СВО могут пройти обучение в рамках НП «Демография».
8) Льготы по оплате ЖКХ 50%.
9) Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы.
10) Первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков.
11) Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций.
12) Внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.
13) Бесплатное санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно.
14) В случае гибели (смерти) «добровольца» – пенсия нетрудоспособным членам семьи по случаю потери кормильца, право на одновременное получение двух пенсий родителями.
15) Периоды участия в специальной военной операции засчитываются в страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, в двойном размере.
16) Повышенный коэффициент за полный календарный год периодов участия в специальной военной операции – 3,6.
Региональные меры соцподдержки участникам СВО:
1) Единовременная выплата от 20 до 500 тыс. рублей.
2) Ежемесячная выплата на период прохождения военной службы
от 10 до 70 тыс. рублей.
3) Освобождение от транспортного налога.
4) Медицинские услуги по реабилитации, в том числе с использованием сертификата.
5) Единовременная выплата в связи с травмами, ранениями, контузиями – от 5 тыс. руб. до 1 млн. рублей.
6) Единовременная выплата в связи с гибелью (смертью) – от 1 млн. руб. до 3 млн. рублей.
Меры соцподдержки детям участников СВО:
1) Ежемесячная выплата несовершеннолетним.
2) Предоставление детского сада в первоочередном (внеочередном) порядке.
3) Компенсация оплаты за детский сад.
4) Освобождение от платы за присмотр и уход.
5) Бесплатное 2-х разовое питание в школах и 1-разовое в колледжах.
6) Бесплатная «продленка».
7) Бесплатный проезд на городском транспорте.
8) Бесплатное посещение спортивных секций, кружков и пр.