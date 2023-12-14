В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Путин пообещал поддержать предпринимательство на приграничных с Украиной территориях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции поддержал предложение организовать особую экономическую зону в городе Шебекино Белгородской области, страдающем от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Корреспондент РИА «Новости» отметила, что приграничные с Украиной регионы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Она поинтересовалась, достаточно ли делается для поддержки местного населения и нужно ли вообще развивать предпринимательство в регионе.
Местная жительница также попросила президента организовать особую экономическую зону в Шебекино.
Путин в свою очередь поддержал эту идею.
«Условия ОЭЗ, создание там такой зоны надо поддержать. И попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики», – сказал он.