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СК: В Курской области из-за вторжения ВСУ в 2024 году погибли 640 человек
В результате действий украинских боевиков на приграничных территориях Курской области лишились жизни 640 гражданских лиц, десятки тысяч человек официально признаны потерпевшими, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей», – указала Петренко.
Ее слова приводятся в Max Следственного комитета.
Всего же потерпевшими признали 87 тыс. 389 человек.
Ведомство возбудило 711 уголовных дел, подавляющее большинство из которых связано с террористическими атаками. Расследование завершено в отношении 443 украинских боевиков, при этом 280 военнослужащих уже получили обвинительные приговоры.
Представитель ведомства пояснила, что 47 преступникам решения вынесены заочно, они объявлены в международный розыск.
Кроме того, обвинения предъявлены 35 иностранным наемникам из США, Британии, Грузии и других государств. Расследование дел 28 из них уже полностью окончено.
Следователи продолжают тщательно анализировать показания спасенных граждан, чтобы дать жесткую правовую оценку всем противоправным действиям противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял о 330 пропавших без вести жителях региона.
В марте российский суд приговорил пятерых украинских военных к 15 и 16 годам лишения свободы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористических актах в Рыльском и Кореневском районах.