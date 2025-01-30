Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
СК возбудил дело против украинских боевиков за преступления в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к терактам в Курской области.
Как сообщили в ведомстве, СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков, связанных с преступлениями против мирного населения Рыльского и Кореневского районов Курской области, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что дело открыто в соответствии с пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, касающейся террористических актов.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.
Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.
Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном.