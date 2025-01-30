СК возбудил дело против украинских боевиков за преступления в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в ведомстве, СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков, связанных с преступлениями против мирного населения Рыльского и Кореневского районов Курской области, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дело открыто в соответствии с пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, касающейся террористических актов.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном.