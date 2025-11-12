Патрушев: Власти продолжат работу для роста закупок сельхозтехники

Tекст: Елизавета Шишкова

Снижение закупок сельхозтехники вызывает обеспокоенность у правительства, власти продолжат контролировать динамику поставок и работают над нивелированием сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что данная тема поднималась на каждой встрече с депутатами.

«Я еще раз скажу, что работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется. И мы на уровне правительства продолжим контролировать динамику поставок техники аграриям», – сказал Патрушев в рамках правительственного часа в Госдуме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты на полях Тимирязевской академии впервые испытали отечественную систему автовождения для сельхозтехники с высокой точностью позиционирования.

В России продажи сельхозтехники за январь и февраль 2025 года снизились более чем на 30%. Компания «Ростсельмаш» сократила 2 тыс. сотрудников из-за падения спроса.