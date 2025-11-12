Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Патрушев: Власти продолжат работу для роста закупок сельхозтехники
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил об обеспокоенности снижением закупок сельхозтехники в России, отметив, что правительство продолжит контролировать ситуацию с поставками.
Снижение закупок сельхозтехники вызывает обеспокоенность у правительства, власти продолжат контролировать динамику поставок и работают над нивелированием сложившейся ситуации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Патрушев подчеркнул, что данная тема поднималась на каждой встрече с депутатами.
«Я еще раз скажу, что работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется. И мы на уровне правительства продолжим контролировать динамику поставок техники аграриям», – сказал Патрушев в рамках правительственного часа в Госдуме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты на полях Тимирязевской академии впервые испытали отечественную систему автовождения для сельхозтехники с высокой точностью позиционирования.
В России продажи сельхозтехники за январь и февраль 2025 года снизились более чем на 30%. Компания «Ростсельмаш» сократила 2 тыс. сотрудников из-за падения спроса.