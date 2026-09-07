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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    37 комментариев
    7 сентября 2026, 21:12 • Новости дня

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

    Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Прямые рейсы между Сербией и Калининградом расширят возможности для российских туристов и предпринимателей, а также станут новым маршрутом в Европу для жителей других регионов страны, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя договоренность Москвы и Белграда о расширении авиасообщения.

    Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.

    «Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

    По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

    «Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.


    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (13)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа

    Политолог Асафов: Крестный ход в Москве показал единение народа перед внешними вызовами

    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Общемосковский крестный ход показал духовное единение народа и его готовность сплоченно идти к победе. Подобные мероприятия обретают особое значение на фоне внешнеполитических вызовов для России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В воскресенье в Москве прошел крестный ход с мощами Димитрия Донского.

    «Общемосковский крестный ход в честь собора московских святых – знаковое и значимое мероприятие. В торжественном шествии участвовало большое количество москвичей, паломников из других регионов», – рассказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    Шествие прошло в атмосфере единодушия верующих, представителей духовных и светских властей, отметил спикер. «Крестный ход показал сплочение православных, по сути, всей России, духовное единение народа, готовность достойно встретить препятствия в стремлении к победе», – подчеркнул собеседник.

    «Подобные мероприятия, носящие традиционный характер, сейчас обретают особое значение – как в свете Дня города Москва, отмечавшегося в эти же выходные, так и на фоне внешнеполитических вызовов для всей нашей страны. Неравнодушие участников хода к судьбе отчизны дает нам уверенность в итоговой победе», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в Москве прошел крестный ход. Верующие пронесли смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского, икону Всех святых московских. Шествие началось у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров, сообщает РИА «Новости».

    Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Кирилл после молебна, прошедшего на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

    Спустя два часа голова колонны достигла Новодевичьего монастыря – финальной точки маршрута. В шествии приняли участие около 100 тыс. человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

    Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

    Накануне президент России Владимир Путин признался, что мощи святого Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление. «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее во время реставрационных раабот в Архангельском соборе Московского Кремля был получен доступ к саркофагу князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

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    7 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом

    Минтранс: Сербские авиакомпании начнут летать в Калининград

    Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Белград договорились о расширении авиасообщения, благодаря чему балканские перевозчики получат право осуществлять регулярные перелеты в Калининградскую область, сообщил Минтранс России.

    Авиационные власти двух государств пришли к соглашению о расширении двустороннего воздушного сообщения, сообщил Минтранс в Max. В результате достигнутых договоренностей назначенные авиаперевозчики смогут осуществлять регулярные рейсы из сербских городов в российский эксклав и в обратном направлении.

    «Сербские авиакомпании смогут выполнять полеты в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно», – заявили в ведомстве.

    Ожидается, что это решение откроет новые перспективы для укрепления деловых, культурных и туристических связей между двумя странами. Кроме того, запуск новых маршрутов позволит существенно улучшить транспортную доступность Калининградской области.

    В прошлом году авиакомпания Air Serbia получила разрешение на использование российского воздушного пространства для рейсов в Китай.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области.

    Ранее Россия и Белоруссия запустили авиасообщение по десяти новым региональным направлениям.

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    5 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.

    «Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Сын Младича: Отцу в тюрьме Гааги давали фентанил перед смертью

    Дарко Младич сообщил о тайном применении фентанила к отцу в Гааге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича заявил, что отцу перед смертью в гаагской тюрьме давали фентанил без ведома семьи.

    Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу незадолго до смерти в гаагской тюрьме давали сильный наркотический препарат - фентанил. По словам сына генерала, Дарко Младича, это произошло после того, как его отец перенес два инсульта, причем семью уведомили о таком решении не сразу. Об этом он рассказал в интервью RT.

    «Мы не осознавали этого, он был не в состоянии нам об этом рассказать, потому что уже после второго инсульта он больше не мог говорить, что фактически подтвердили и наши, и их врачи... Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», – заявил Дарко.

    Сын генерала отметил, что медики объясняли использование фентанила необходимостью купировать сильные боли у онкологических больных в терминальной стадии. Однако, как подчеркнул Дарко Младич, его отец не жаловался на физические страдания, а говорил лишь о душевной боли из-за переживаемой несправедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича в конце августа подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Позже посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал о лишении генерала медицинских препаратов после отказа от эвтаназии. Накануне родственники покойного обвинили врачей трибунала в намеренном применении слишком сильных опиатов.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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    7 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Пассажир московского метро погиб после падения под поезд

    Пассажир упал под поезд на станции «Бунинская аллея» и погиб

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Бутовской линии столичного метрополитена человек погиб в результате падения под прибывающий состав, сообщили в оперативных службах.

    Трагический случай произошел утром 7 сентября на станции «Бунинская аллея» Бутовской линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

    «Инцидент произошел на станции «Бунинская аллея». Пассажир упал под прибывающий поезд, в результате умер от полученных травм», – сообщил источник агентства в оперативных службах.

    Ранее в департаменте транспорта Москвы информировали, что из-за происшествия движение поездов на участке от «Бунинской аллеи» до станции «Бульвар адмирала Ушакова» было приостановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Замоскворецкой линии столичного метрополитена скончался упавший под поезд молодой человек.

    В начале того же месяца на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В апреле на станции «Преображенская площадь» после падения на рельсы погибла девушка.

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    5 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Водитель Ferrari въехал в забор клинической больницы в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы в субботу спортивный автомобиль Ferrari протаранил ограждение клинической больницы, никто не пострадал.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Пироговской улице. Спортивный автомобиль протаранил ограждение медицинского учреждения, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции беседуют с находившимся за рулем человеком, выясняя обстоятельства случившегося.

    В мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в ДТП в центре Москвы.

    Попавший в аварию спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах.

    В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    5 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина спрогнозировала бабье лето в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября ожидается наступление бабьего лета с потеплением до +21 градуса после резкого похолодания на текущих выходных, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ждет два дня бабьего лета. Восьмого и девятого сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что ночи останутся прохладными, температура составит от +4 до +9 градусов. Однако днем воздух значительно прогреется: во вторник ожидается около +15 градусов, а в среду температура поднимется до +21 градуса.

    Паршина добавила, что с четверга в Москву и Подмосковье вернутся дожди. При этом к следующим выходным температура может достигнуть 18–23 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о начале бабьего лета в Центральной России 8 сентября. Резкое ухудшение погоды произойдет в Москве на выходных 5 и 6 сентября. Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября.

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    5 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поздравил набравшую 500 баллов на ЕГЭ московскую школьницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на Едином государственном экзамене.

    Президент Владимир Путин во время праздничных торжеств в честь Дня города Москвы в столичном концертном зале «Зарядье» лично поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА «Новости».

    «С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой – можно и нужно вспомнить о таких ребятах и девушках – при сдаче Единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких, и, конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – заявил президент.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о первом в истории максимальном результате ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Екатерина Малкова подала документы для поступления в Московский физико-технический институт. Позже ректор вуза Дмитрий Ливанов подтвердил зачисление рекордсменки на первый курс.

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    5 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Авиация МЧС России справилась с природным пожаром на горе Трем в Сербии

    Авиация МЧС России боролась с пожаром на горе Трем в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спасатели ликвидировали основные очаги лесных пожаров на юго-востоке Сербии, сбросив на горящие леса почти 2 тыс. тонн воды, сообщили в Max-канале МЧС России.

    «Сегодня работы велись на вершине горы Трем в горном массиве Сува Планина на юго-востоке Сербии. Авиация МЧС России за шесть вылетов сбросила на очаги возгорания 252 т воды», – сказано в сообщении.

    За время операции экипаж самолета Ил-76 выполнил 46 вылетов, сбросив на горящие леса 1932 т воды, добавили в ведомстве.

    Там уточнили, что благодаря профессионализму российских летчиков удалось ликвидировать основные очаги природного пожара и пресечь распространение огня на населенные пункты Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ил-76 19 августа прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами. Экипаж Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара, затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров.

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    5 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Правящая партия Сербии выдвинула Вучича кандидатом на пост премьера

    Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в премьеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действующий президент Сербии Александр Вучич станет кандидатом на пост премьер-министра страны от правящей партии на предстоящих парламентских выборах.

    Руководство правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за выдвижение действующего президента Александра Вучича кандидатом на должность главы правительства. Заседание главного совета политического объединения прошло в городе Ниш на юге страны, сообщает РИА «Новости».

    На форуме присутствовали председатель партии Милош Вучевич и спикер парламента Ана Брнабич. Участники единогласно поддержали решение о том, чтобы Александр Вучич возглавил список «Александр Вучич – Объединенная Сербия» на грядущих выборах.

    «Для меня огромную честь представляет это доверие, полученное от вас сегодня. Посмотрим, что скажет народ. Огромная честь, потому что знаю, при всех наших недостатках нет ни одного метра поля без сорняков», – заявил Александр Вучич после голосования.

    Парламентские выборы в Сербии запланированы на 25 октября. В ближайшее время ожидается роспуск парламента и официальное назначение даты голосования. Президентские полномочия Александра Вучича истекают весной 2027 года, однако ранее он заявлял о намерении подать в отставку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава сербского государства рассказал о планах покинуть высший государственный пост. Сербский лидер анонсировал проведение досрочных выборов. Политик допустил возвращение на должность премьер-министра страны.

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