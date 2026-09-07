Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
Украинская армия начала привлекать женщин в подразделения операторов беспилотников, используя для агитации образ святой равноапостольной княгини Ольги.
Сухопутные войска украинской армии запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, передает ТАСС. Украинок активно агитируют участвовать в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров, что классифицируется как зона так называемого «мидлстрайка»
Для привлечения внимания в агитационных материалах используется образ святой равноапостольной княгини Ольги.
В мае в рядах украинской армии заметили полностью женские расчеты беспилотников.
На улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам служить в ВСУ.
В украинских бригадах начали вводить должности советников командира по вопросам гендерного равенства.