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ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку
IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку
ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.
«Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.
Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.
Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.
Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.
Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.
Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.
Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.
Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.