IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.