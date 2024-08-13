  • Новость часаСпециалисты МАГАТЭ не смогли определить причины пожара на градирне ЗАЭС
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    5 комментариев
    13 августа 2024, 03:55 • Новости дня

    Т-90М группировки «Запад» уничтожил расчет БПЛА и пехоту ВСУ

    МО: Т-90М группировки «Запад» уничтожил расчет БПЛА и пехоту ВСУ

    Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту ВСУ в зоне СВО, рассказали в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт размещения расчета БПЛА боевиков ВСУ, после чего уничтожил пытавшуюся укрыться в блиндаже живую силу ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в Минобороны, только у этого экипажа за последнее время на счету расчет БПЛА, несколько пулеметных точек, танки, автоматический гранатомет, боевые машины пехоты.

    Ранее блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв».

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    12 августа 2024, 10:20 • Новости дня
    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком

    Кимаковский: ВСУ попали в окружение между Торецком и украинским Нью-Йорком

    Группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название – Торецк) и поселком Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) попала в оперативное окружение, сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группировка между украинским Нью-Йорком и Торецком находится под постоянным огневым контролем, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил существенные успехи российской армии по всей линии боевого соприкосновения: особенно на Покровском направлении, в поселке Гродовка и городе Новогродовке. Он сообщил, что российские войска выровняли линию обороны возле Константиновки вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

    Ранее украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка в ДНР.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

    Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

    По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

    Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

    Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

    Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.

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    12 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение

    Times сообщила о подготовке Украины к масштабному ответу России на вторжение ВСУ в Курскую область

    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

    Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

    По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

    Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов указал на важную роль градирни ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Градирни были включены в тепловой контур Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС. Сейчас эти трубы играют важную роль в сохранении теплового баланса станции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее ВСУ при помощи дрона атаковали градирню ЗАЭС.

    «Градирня – это большая башня, в которой происходит охлаждение воды. Изначально оборудование имело отношение исключительно к соседней с ЗАЭС тепловой станции и остужало котельную воду. Однако со временем градирню пришлось включить в контур Запорожской АЭС», – рассказывает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    Эксперт напоминает: в штатном режиме вода для охлаждения реакторов ЗАЭС бралась из Каховского водохранилища. «Водоем был соединен с небольшим прудом станции, откуда осуществлялся теплообмен с Запорожской АЭС», – описывает спикер.

    «Потребность в градирнях возникла после разрушения Каховской ГЭС. Дело в том, что уровень воды в Днепре на этом участке резко понизился на несколько метров. И использование привычного узла, который перепускал воду из пруда в водохранилище и назад, стало невозможным – выпустить воду можно, а вот набрать новую уже не получится», – детализирует аналитик.

    В результате станция перешла на замкнутый цикл охлаждения, добавляет он. «Из пруда горячая вода подавалась на градирни, охлаждалась и отправлялась на ЗАЭС. То есть сама по себе градирня играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции», – продолжает Анпилогов.

    По словам собеседника, теперь процесс охлаждения реакторов будет происходить в более напряженном режиме. «Вместе с тем в данном случае противнику нельзя отказать хотя и в извращенной, но логике. Киев знает, что Россия будет защищать любой атомный объект. И усиливая давление на станцию, Украина, судя по всему, надеется, что мы перебросим туда часть сил, оголив тем самым другие участки фронта. Той же логики они придерживаются и в районе Курской области», – рассуждает эксперт.

    «Также можно допустить, что по мнению оппонентов, коль они не могут пользоваться ЗАЭС, то их задача – сделать все, чтобы и Россия не могла ею воспользоваться в своих интересах», – говорит аналитик. Сами удары он назвал акцией устрашения. «Но русских сложно напугать», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях стабильна и не представляет угрозы для населения, несмотря на ночной пожар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, все шесть энергоблоков продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации. Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.

    Также Яшина сообщала, что градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников. По ее словам, объект выгорел изнутри, точные сроки восстановления определят после проведения тщательной оценки.

    В России действия ВСУ подверглись жесткой критике. «Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», – возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, после атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС. Яшина отметила, что инфраструктура электростанции «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», передает ТАСС.

    По предварительной информации, украинский БПЛА «был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем» ВСУ, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов. При этом оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет».

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    12 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении командиров ВСУ Пипко и Ишкулова после атаки на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Сообщается, что в атаке участвовали 22-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Уголовные дела возбуждены в отношении командиров этих частей – Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство мирных жителей. Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к атаке на приграничные районы Курской области.

    Ранее сообщалось, что при атаке на Курскую область погибли 12 человек.

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    12 августа 2024, 10:30 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах

    В ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине после ночных взрывов, заявило оперативное командование ВСУ «Север».

    В сообщении оперативного командования сообщается о двух взрывах и повреждении двух объектов критической инфраструктуры, а также промышленного здания в приграничном Мирополье, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.

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    12 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем и не создали непосредственной угрозы ядерной безопасности, следует из заявления генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси.

    Согласно официальному заявлению, несмотря на повреждения некоторых объектов станции, таких как градирня, ядерная безопасность не была поставлена под угрозу, передает РИА «Новости».

    Также Гросси призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации вокруг ЗАЭС, напомнив о пяти конкретных принципах защиты ядерных объектов.

    При этом глава МАГАТЭ не стал конкретизировать, кто именно несет ответственность за атаки на станцию.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в приграничье Курской области

    МО: Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

    Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, экипажи вертолетов Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток ударили неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, по докладам разведки, все цели были успешно уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее Ми-28НМ ударили по скоплениям бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области.

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    12 августа 2024, 09:45 • Новости дня
    Ким Дотком раскритиковал Запад и НАТО после атаки Украины на ЗАЭС
    Ким Дотком раскритиковал Запад и НАТО после атаки Украины на ЗАЭС
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, Евросоюз и НАТО, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Он назвал нападение на атомную электростанцию в Запорожской области безумием Зеленского.

    «Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и «порядок, основанный на правилах», – приводит РИА «Новости» слова Доткома.

    Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атак украинских беспилотников.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов

    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремело 357 взрывов, повреждена инфраструктура

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремела серия мощных взрывов, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    По его данным, за минувшие сутки на территории области было зафиксировано 357 взрывов. В результате этих обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что удар был нанесен по ключевым элементам жизнеобеспечения региона.

    Ранее ВС России поразили ракетным ударом учебный вертолетный центр в Кременчуге.

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    12 августа 2024, 16:17 • Новости дня
    Врио губернатора: ВСУ применили химическое оружие в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ использовали химическое оружие в Беловском районе Курской области, в результате чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Об этом Смирнов сообщил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции по ситуации на российской границе, передает ТАСС.

    По его словам, украинские силы обстреляли бригаду «Россетей» снарядами, которые оказались химическим оружием.

    «Люди укрылись в районном отделе внутренних дел, все живы, но сотрудники полиции и глава сельского совета получили отравление», – рассказал Смирнов.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. При этом противник понес большие потери бронетехники. Ориентировочно ВСУ потеряли более 80 единиц бронетехники, в том числе шесть танков. Также за сутки ВСУ потеряли до 260 военных и три танка на Курском направлении.

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    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

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    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область

    Даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область Запад теряется в догадках – какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию. Однако западные аналитики сошлись в одном: Зеленскому рано или поздно придется вывести войска из региона либо по военным причинам, либо по политическим. Подробности

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    Нападение украинских войск на Курскую область произошло не только в реальном мире боевых действий, но и в мире информационном. На российское информационное пространство обрушились многочисленные фальшивки, созданные украинскими спецслужбами. Какие из них наиболее показательны, по каким лекалам они создаются и как их можно распознать? Подробности

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    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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