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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня

    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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    10 мая 2024, 16:07 • Новости дня
    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

    Украинские власти Харьковской области заявили об эвакуации населения Волчанска

    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области
    @ Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти объявили об эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили.

    Чиновник подтвердил, что население Волчанска начали эвакуировать, при этом жители уезжают из города на личных автомобилях, передает РИА «Новости».

    Волчанск находится на севере области, 2022 году там проживали более 17 тыс. человек.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.

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    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

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    9 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

    В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области

    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Белгород и Белгородский район, в результате воздушной атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

    В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    11 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.

    Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

    В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

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    9 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

    Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с бойцами СВО сразу после инаугурации говорит о четких приоритетах главы государства. Владимир Путин крепко увязывает победу в спецоперации с залогом успешного развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Напомним, 7 мая президент встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    «Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

    «Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

    «Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

    «Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

    Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

    При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.

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    9 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Нарышкин дал оценку заявлениям о возможной отправке Западом военных на Украину

    Нарышкин назвал эскалацией заявления западных политиков о возможности отправки военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин назвал такие заявления безответственными, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД России выразил крайнюю обеспокоенность словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину контингентов НАТО. Литовские власти заявили, что готовы отправить войска на Украину для тренировочной миссии.

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    8 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Верховная рада одобрила мобилизацию осужденных
    Верховная рада одобрила мобилизацию осужденных
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, который разрешит отправлять на фронт осужденных, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Железняк добавил, что за принятие документа проголосовали 279 депутатов, передает ТАСС.

    Ранее польский генерал рассказал о многочисленных украинцах в стране, которые не желают воевать.

    Теперь мобилизации будут подлежать все осужденные, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».


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    9 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска отбили атаку ВСУ у станции Сеньковка
    Российские войска отбили атаку ВСУ у станции Сеньковка
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» отразила атаку украинских штурмовиков 116-й механизированной бригады у железнодорожной станции Сеньковка, сообщило Минобороны.

    Группировка в последние сутки улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Стельмаховки и Невского в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Сеньковки отражена контратака штурмовиков 116-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 40 человек, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны у Елизаветовки, Нового и Победы в ДНР. Также она отразила атаку украинских штурмовиков 93-й механизированной бригады у Красного в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 215 человек, два БТР, включая американский М113, американскую гаубицу М777, четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30.

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    9 мая 2024, 04:03 • Новости дня
    Электроснабжение промышленности и бизнеса ограничено на Украине

    «Укрэнерго» ввела ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении промышленности и бизнеса на Украине введены контролируемые ограничения потребления электроэнергии, в дальнейшем они могут коснуться бытовых потребителей, сообщила компания «Укрэнерго».

    Ограничения объясяются необходимостью сохранять «баланс между потреблением и производством электроэнергии». Указывается, что это «является главным условием работы энергосистемы».

    «Укрэнерго» сообщила, что вопрос об ограничениях для бытовых потребителей будет решен в зависимости от того, «насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию», передает РИА «Новости».

    Глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что электроэнергия, импортируемая из Европы, не способна в полном объеме покрыть имеющийся в стране дефицит, повреждено «много важных электростанций». Он призвал жителей Украины экономить электроэнергию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава правительства страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на восстановление требуется около 1 млрд долларов.

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    11 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ

    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников ВСУ на поле боя.

    По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.

    Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.

    Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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