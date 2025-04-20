Мужчина устроил нападение на дискотеке в Германии и погиб при задержании

Tекст: Дмитрий Зубарев

В немецком городе Ольденбург, расположенном в Нижней Саксонии, произошел инцидент на дискотеке: мужчина напал на нескольких посетителей у входа в заведение, передает РИА «Новости». Нападавший ранил нескольких людей, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавшие получили легкие травмы.

Вскоре после атаки, по информации издания, патрульная машина полиции заметила подозреваемого в центре города и попыталась его задержать. «Мужчина напал на сотрудников полиции..., сотрудник выхватил пистолет и выстрелил в нападавшего», – приводит издание прямую речь источника.

В результате применения огнестрельного оружия подозреваемый скончался на месте. Его личность пока не установлена. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, в том числе проверяет обоснованность действий правоохранителей и наличие у нападавшего какого-либо оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии возле здания суда произошла стрельба, в результате которой несколько человек пострадали, также в здании фирмы на юго-западе страны была открыта стрельба, приведшая к гибели двух человек, а в одном из супермаркетов Германии из-за распыления неизвестного газа пострадал 41 человек.