Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Мужчина устроил нападение на дискотеке в Германии
Мужчина устроил нападение на дискотеке в Германии и погиб при задержании
На дискотеке в Ольденбурге произошел инцидент, в ходе которого мужчина напал на несколько человек у входа в заведение, после чего был смертельно ранен полицией.
В немецком городе Ольденбург, расположенном в Нижней Саксонии, произошел инцидент на дискотеке: мужчина напал на нескольких посетителей у входа в заведение, передает РИА «Новости». Нападавший ранил нескольких людей, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавшие получили легкие травмы.
Вскоре после атаки, по информации издания, патрульная машина полиции заметила подозреваемого в центре города и попыталась его задержать. «Мужчина напал на сотрудников полиции..., сотрудник выхватил пистолет и выстрелил в нападавшего», – приводит издание прямую речь источника.
В результате применения огнестрельного оружия подозреваемый скончался на месте. Его личность пока не установлена. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, в том числе проверяет обоснованность действий правоохранителей и наличие у нападавшего какого-либо оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии возле здания суда произошла стрельба, в результате которой несколько человек пострадали, также в здании фирмы на юго-западе страны была открыта стрельба, приведшая к гибели двух человек, а в одном из супермаркетов Германии из-за распыления неизвестного газа пострадал 41 человек.