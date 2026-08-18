Уволенный из-за Эпштейна британский чиновник получил пособие в 680 тыс. долларов

Уволенный из-за Эпштейна секретарь кабмина Британии получил 680 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Отправленный в феврале в отставку секретарь кабинета министров Британии Крис Уормолд получил выходное пособие в размере около 700 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Изначально предполагалось, что эта сумма будет в два раза меньше.

«Несколько источников, знакомых с условиями соглашения, сообщили, что сумма превысила 500 тыс. фунтов стерлингов (около 680 тыс. долларов)», – говорится в публикации газеты Financial Times. Уормолд пробыл на посту меньше всех за 110 лет существования должности.

Для увеличения выплаты потребовалось личное распоряжение бывшего премьер-министра Кира Стармера. По словам источников издания в правительстве, чиновники были шокированы таким решением, поскольку по контракту экс-секретарь не мог рассчитывать на подобную компенсацию после столь короткого и скандального срока службы.

Напомним, Уормолд покинул должность на фоне разбирательств вокруг контактов бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Стандартное пособие высокопоставленных госслужащих после 21 года работы составляет лишь 350 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные структуры Евросоюза занялись расследованием связей Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Дональд Трамп назвал плохим решение о назначении этого дипломата послом в США.

Глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку на фоне данного скандала.