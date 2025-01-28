Минюст расширил список исключений для ареста беременных и отцов-одиночек

Tекст: Александра Юдина

Правительство поддержало предложение министерства юстиции, направленное на ограничение применения ареста для определенных категорий граждан, передает РБК.

Новые поправки предписывают, что заключение под стражу может быть избрано для беременных женщин, женщин с малыми детьми, отцов-одиночек, усыновителей, опекунов и попечителей малолетних детей или детей-инвалидов только в исключительных случаях.

Исключительными случаями будут считаться обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях, а также нарушение ранее избранной меры пресечения.

Кроме того, к таким случаям относятся ситуации, когда подозреваемые скрылись от следствия, не имеют места жительства или личность которых не установлена.

Поправки также предполагают, что при избрании меры пресечения будет учитываться не только тяжесть преступления, но и наличие насилия или угрозы его применения. Это предложение закреплено в ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса.

Дополнительно вносятся изменения в ст. 108 УПК, которые исключают возможность ареста за наименее тяжкие преступления, такие как мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что целью нововведений является исключение безусловного ареста за менее тяжкие преступления.

В России предлагалось ввести понятие «уголовный проступок», которое будет расцениваться серьезней, чем административное правонарушение, но наказание за такое действие может быть без осуждения в уголовном порядке.