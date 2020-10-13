Глава Верховного суда предложил ввести в России «уголовный проступок»

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...

Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Обсуждение: 6 комментариев
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Глава Верховного суда предложил ввести в России «уголовный проступок»

    13 октября 2020, 18:13

    В России предлагается ввести понятие «уголовный проступок», которое будет расцениваться серьезней, чем административное правонарушение, но наказание за такое действие может быть без осуждения в уголовном порядке, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

    Судья в своей статье для «Российской газеты» отметил, что в России реализуется концепция совершенствования правосудия, которая предусматривает систему взаимосвязанных мер, объединенных общей целью – обеспечить эффективную и доступную судебную защиту прав граждан и бизнеса в разумные сроки.

    В целях гуманизации уголовного законодательства, напомнил Лебедев, пленум Верховного суда РФ в 2017 году внес в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка», в соответствии с которым предлагалось распространить этот институт на составы преступлений небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые.

    Лебедев пояснил, что уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке.

    В настоящее время в УК РФ предусмотрено 84 состава преступлений небольшой тяжести, не наказуемых лишением свободы, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс. лиц, из них 16,6 тыс. лиц, или 67%, совершили преступление впервые, указывается в статье.

    В связи с судимостью за эти преступления на осужденных возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых услуг, указал автор.

    «В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма. Предложение считать преступления этой категории уголовным проступком сохраняет актуальность», – подчеркнул председатель Верховного суда.

    В целях совершенствования концепции уголовного проступка Верховным Судом проведен дополнительный анализ законодательства и судебной практики и подготовлен новый проект федерального закона, сообщил Лебедев. 13 октября 2020 года пленум Верховного Суда РФ внес этот законопроект в Госдуму.

    «Предлагается расширить сферу применения уголовного проступка, в том числе распространить этот институт на семь составов преступлений небольшой тяжести против собственности (глава 21 УК), наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков (частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК)», – отметил Лебедев.

    По его данным, в 2019 году за эти преступления осуждены 44,7 тыс. лиц, при этом 20,2 тыс. лиц, или 45%, не имели судимостей. 37% осужденных были моложе 30 лет. Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно – в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду, уверен Лебедев.

    Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп.

    Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие. В 2019 году за преступления этой категории осуждены 744 лица, из них 688 лиц, или 93%, совершили преступления впервые.

    Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в России, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности, подчеркнул автор.

    В соответствии с законопроектом предлагается распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тыс. лиц, включая 35,6 тыс., или 52%, лиц, совершивших преступление впервые.

    Из сферы применения уголовного проступка исключены составы преступлений, по которым предусмотрена административная преюдиция, и ряд преступлений с высокой общественной опасностью – например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы и другие.

    В соответствии с проектом, гражданин признается совершившим уголовный проступок при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка.

    Предусматривается обязанность лица, совершившего отдельные категории уголовных проступков, возместить причиненный ущерб, при неисполнении которой лицо привлекается к уголовной ответственности в общем порядке.

    Меры уголовно-правового характера, которые могут быть назначены в связи с совершением уголовного проступка, включают судебный штраф, а также общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы, которые по своему содержанию сходны с уголовными наказаниями в виде обязательных и исправительных работ, указал Лебедев.

    При этом размеры судебных штрафов, сроки общественных и ограниченно оплачиваемых работ, а также размеры удержаний из заработной платы, назначаемых при совершении уголовного проступка, сокращены в два раза по сравнению с соответствующими уголовными наказаниями.

    Несовершеннолетние, совершившие уголовный проступок, в соответствии с законопроектом освобождаются от уголовной ответственности с применением одной из мер воспитательного воздействия (предупреждения, передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложения обязанности загладить причиненный вред или ограничения досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего).

    «Реализуемая в России гуманизация уголовного судопроизводства обеспечивает повышение правовой защищенности граждан, а ее результаты позволили сформулировать новые предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства», – подчеркнул автор статьи.

    По его словам, концепция предлагаемых изменений соответствует международным стандартам судебной защиты прав человека и основных свобод, принципам справедливости и гуманизма, нравственным и правовым идеалам, составляющим основу правопорядка Российской Федерации.


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