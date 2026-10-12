12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.15 комментариев
Суд отказался увеличить до 400 тыс. рублей алименты на дочь актера Гогунского
Суд не стал увеличивать алименты на дочь актера Гогунского до 400 тыс. рублей
Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Маирко об увеличении алиментов на их общую дочь с актером Виталием Гогунским с 50 тыс. до 400 тыс. рублей ежемесячно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Как уточнили в Мосгорсуде, бывшая супруга артиста просила суд многократно увеличить выплаты на содержание певицы и блогера Миланы Стар, передает РИА «Новости».
«Решением Пресненского районного суда города Москвы от 12 октября 2026 года отказано в удовлетворении иска Маирко Ирины Николаевны к Гогунскому Виталию Евгеньевичу об изменении способа оплаты алиментов, признании постановления незаконным, определении задолженности и взыскании неустойки», – заявили в инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшая жена футболиста Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.