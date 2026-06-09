В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).16 комментариев
Студент из Тульской области выбрал спецконтракт вместо срочной службы
Студент из Тульской области Хлапов выбрал спецконтракт вместо срочной службы
Студент из Тульской области Егор Хлапов добровольно заключил специальный контракт с Минобороны и сейчас служит в отдельном батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии.
Уроженец Тульской области Егор Хлапов добровольно присоединился к Вооруженным силам России, сообщает в Max «Герои спецоперации Z». Молодой человек проходит службу в рядах 1-й гвардейской танковой армии.
Изначально юноша получал образование в Ефремовском химико-технологическом техникуме. Студент осваивал профессию автомеханика, а позднее перевелся на специальность аппаратчика обработки зерна.
Приближение совершеннолетия заставило молодого человека всерьез задуматься о воинском долге. В результате вместо традиционной срочной службы он предпочел подписать специальный контракт с Минобороны.
Министерство обороны зафиксировало растущий интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем.
Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин разъяснил учащимся ключевые условия специальных контрактов.
Главе военного ведомства Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов.