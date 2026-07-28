  • Новость часаЭксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    28 июля 2026, 13:15 • Новости дня

    Повреждение судна лишило швейцарскую Ferrexpo морского экспорта с Украины

    Швейцарская компания Ferrexpo остановила экспорт железной руды с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Горнорудная группа Ferrexpo закрыла черноморский маршрут для вывоза железорудных окатышей после инцидента с грузовым судном в украинских территориальных водах.

    Швейцарская компания Ferrexpo, владеющая крупными активами на Украине, прекратила использовать Черное море для экспорта своей продукции, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало повреждение судна с железорудными окатышами в украинских территориальных водах. Состояние корабля и груза до сих пор неизвестно, а спасательная операция крайне затруднена.

    В результате инцидента компания не сможет отправлять грузы по этому маршруту в обозримом будущем. Ранее администрация украинских портов заявляла об отсутствии иностранных судов в Черном море из-за российских ударов. Судоходство в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью парализовано.

    Ferrexpo контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, производящие сырье для бескоксовой выплавки стали. Акции компании торгуются в Лондоне с 2007 года. Главный акционер Константин Жеваго находится во Франции, которая отказала в его выдаче украинским властям на фоне уголовных дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    @ REUTERS/Mosab Omar

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного после действий Вооруженных сил России, пишут польские СМИ. Происходящее оценивается как возмездие Украине со стороны России.

    Вооруженные силы России заблокировали функционирование украинских морских гаваней, передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    Отмечается, что иностранные корабли больше не заходят в Одессу, Черноморск и Южный.

    «Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», – подчеркивается в публикации.

    Авторы материала добавили, что в настоящее время зарубежных торговых судов в указанных гаванях нет. Остановка судоходства стала прямым следствием попыток Киева нарушить морское сообщение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии заходящих судов в гавани Одесской и Николаевской областей.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    28 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пересмотрел взгляды на украинский конфликт, выразив оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий ВСУ, пишет Wall Street Journal.

    Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.

    Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.

    Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».

    В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.

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    28 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 28 июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве, включая ТЭЦ-5, сообщили военкоры.

    Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

    Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.

    В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.

    Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.

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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепропетровск отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ потерпел поражение под Ореховом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская оборона на запорожском направлении стремительно рушится, в населенном пункте Любицкое у Орехова разгромлен гарнизон, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ситуация для украинских войск в населенном пункте Любицкое Запорожской области стала критической. Оборона на данном участке фронта падает, а местный гарнизон практически полностью разбит, сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, тяжелые потери понес 33-й штурмовой полк под Ореховом. По данным собеседника, это формирование окончательно лишилось боеспособности.

    В окрестных поселениях остаются лишь единицы солдат противника, основные силы ликвидированы как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российская авиация ликвидировала 40 украинских штурмовиков в окрестностях Любицкого.

    Весной военные уничтожили командный пункт противника в этом же населенном пункте.

    В середине июня штурмовые группы внезапным ударом захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    28 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине

    Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины

    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава полностью признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, отрицая любые намерения установить контроль над ее западными регионами, говорится в заявления польского внешнеполитического ведомства.

    Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.

    «Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.

    Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.

    Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».

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    28 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Украинский дрон попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области отразили атаку дронов, в городе Чехов беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил глава региона Андрей Воробьев во вторник утром.

    Дрон попал в дом на улице Земской, на месте работают все экстренные и оперативные службы, указал губернатор в Max.

    Информация о пострадавших уточняется.

    Другой БПЛА упал на открытую площадку, загорелись шины, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

    «В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было», – добавил Воробьев.

    В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) обломки дрона повредили дачный дом, никто не пострадал.

    Десятки БПЛА уничтожены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

    «Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать», – заключил губернатор.

    Напомним, за ночь на подлете к Москве уничтожили 73 дрона ВСУ.

    Аэропорты Домодедово и Внуково переводили в ограниченный режим работы.

    20 июля в результате налета украинских беспилотников на Московскую область пострадали 10 человек.

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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    28 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева

    Politico: Зеленский начал кампанию по привлечению сторонников Трампа на сторону Украины

    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
    @ Laura Loomer

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попытается убедить консервативных республиканцев сохранить поддержку Киева, обсудив новые санкции и поставки систем Patriot, пишет Politico.

    Украинский лидер пытается наладить контакт со сторонниками движения MAGA, чтобы сохранить поддержку США, пишет Politico.

    Недавно консервативная активистка Лора Лумер посетила Киев и заявила о полной поддержке Украины после встречи с Зеленским.

    «Зеленский увидел, что я нахожусь в стране, а затем связался со мной и спросил, не приеду ли я», – рассказала Лумер. Однако многие республиканцы в Конгрессе скептически относятся к ее изменению позиции и по-прежнему выступают за прекращение военной помощи.

    В ходе визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить санкции, поставки беспилотников, системы Patriot и мирные переговоры. Он также планирует использовать аргумент об успехах украинской армии, чтобы убедить Дональда Трампа в возможности победы.

    Белый дом заявил, что Трамп остается привержен завершению конфликта и оптимистично настроен на достижение мирного соглашения. Тем временем Сенат готовится рассмотреть законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер допустил подписание мирного соглашения с Россией на территории США.

    Президент США на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь европейских стран с Ираном. При этом значительная часть электората движения MAGA категорически отвергает выделение Киеву дополнительной военной помощи.


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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России дронами начали выводить мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    27 июля 2026, 22:03 • Новости дня
    ВСУ начали использовать против России нидерландские ракеты Ruta Block

    TWZ: ВСУ начали использовать нидерландские ракеты Ruta Block

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины стали применять дешевые ракеты производства Нидерландов модели Ruta Block 1 для ударов по российской территории, сообщает американский портал War Zone (TWZ).

    Боевики начали использовать против России дальнобойные ракеты Ruta Block 1. Американский портал War Zone опубликовал фотографии обломков уничтоженного аппарата. Предположительно, этот снаряд перехватила российская система противовоздушной обороны.передает РИА «Новости».

    «Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1. Дальнобойное оружие стало частью боевых действий», – говорится в публикации издания.

    Производством данных аппаратов занимается нидерландская компания Destinus. Эта корпорация поставляет свою продукцию украинским военным уже около двух лет.

    Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые подобные грузы становятся законной целью для российских войск.

    Швейцарско-нидерландская компания Destinus и германский концерн Rheinmetall договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем.

    ФСБ России возбудила уголовное дело против владельца корпорации Destinus Михаила Кокорича.

    Российские дипломаты в Нидерландах заявили об учете фактов попадания нидерландского оружия к воюющим на Украине террористам.

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    Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

    Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? Подробности

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    Зеленский дразнит Иран ради одного человека

    Впервые за время конфликта с Россией ВСУ нанесли удар по еще одной стране, которая «первой напала на Украину», – Ирану. Казалось бы, зачем Украине риск расширения боевых действий? Похоже, Зеленский хочет сделать политический подарок человеку, ради ублажения которого он готов на многое, – Дональду Трампу. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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