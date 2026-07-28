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Повреждение судна лишило швейцарскую Ferrexpo морского экспорта с Украины
Швейцарская компания Ferrexpo остановила экспорт железной руды с Украины
Горнорудная группа Ferrexpo закрыла черноморский маршрут для вывоза железорудных окатышей после инцидента с грузовым судном в украинских территориальных водах.
Швейцарская компания Ferrexpo, владеющая крупными активами на Украине, прекратила использовать Черное море для экспорта своей продукции, передает ТАСС.
Причиной такого шага стало повреждение судна с железорудными окатышами в украинских территориальных водах. Состояние корабля и груза до сих пор неизвестно, а спасательная операция крайне затруднена.
В результате инцидента компания не сможет отправлять грузы по этому маршруту в обозримом будущем. Ранее администрация украинских портов заявляла об отсутствии иностранных судов в Черном море из-за российских ударов. Судоходство в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью парализовано.
Ferrexpo контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, производящие сырье для бескоксовой выплавки стали. Акции компании торгуются в Лондоне с 2007 года. Главный акционер Константин Жеваго находится во Франции, которая отказала в его выдаче украинским властям на фоне уголовных дел.
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