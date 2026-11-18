Лихачев: Росатом помогает сборной России вернуться в мировой футбол

Tекст: Валерия Городецкая

Росатом регулярно поднимает вопрос о возвращении сборной России по футболу к официальным международным матчам, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Нынешние ограничения он назвал несправедливыми, передает RT.

«Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы», – сказал Лихачев.

Глава Росатома рассказал, что следит за товарищескими матчами сборной и при возможности ходит на стадион, как это было в Екатеринбурге. Хорошее впечатление на него произвели игры с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном.

Из российских футболистов, выступающих за рубежом, Лихачев отметил Матвея Сафонова и Алексея Батракова. «Мы с волнением следим за его карьерой в «Галатасарае», – сказал он о Батракове.

Во вторник сборная России проведет в Краснодаре встречу с командой Венесуэлы. Российские игроки выйдут на матч в ретроформе, посвященной 100-летнему юбилею Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпиаде 1956 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии.

В сентябре российские футболисты одержали победу над командой Ирана.