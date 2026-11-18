Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Сборную России по футболу не допустили к участию в Евро-2028
УЕФА не включил сборную России по футболу в жеребьевку Евро-2028
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российскую сборную по футболу к участию в чемпионате Европы 2028 года, сообщил источник, близкий к команде.
Команду не включили в жеребьевку турнира, которая состоится 6 декабря в Белфасте, сказал собеседник RT.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года. Матчи турнира примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью сборная ЮАР по футболу отклонила предложение провести товарищеский матч с российской национальной командой.
Летом Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отказались допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах.
В июне УЕФА не допустил футбольные клубы из России к участию в еврокубках.