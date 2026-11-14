В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Пловдиве
Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Болгарии
Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.
В финале Бородачев одержал победу над четырехкратным чемпионом мира итальянцем Томмазо Марини со счетом 15:14, передает РИА «Новости».
26-летний Бородачев является серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. В его активе также серебро чемпионата мира 2025 года в личном первенстве и бронза чемпионата Европы 2025 года в команде.
Этап Кубка мира в Пловдиве завершится 15 ноября командными соревнованиями среди мужчин и женщин. Отмечается, что российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.
В прошлое воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.