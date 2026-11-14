  • Новость часаРоссийский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 21:21 • Новости дня

    Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Пловдиве

    Российский рапирист Бородачев выиграл этап Кубка мира в Болгарии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.

    В финале Бородачев одержал победу над четырехкратным чемпионом мира итальянцем Томмазо Марини со счетом 15:14, передает РИА «Новости».

    26-летний Бородачев является серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. В его активе также серебро чемпионата мира 2025 года в личном первенстве и бронза чемпионата Европы 2025 года в команде.

    Этап Кубка мира в Пловдиве завершится 15 ноября командными соревнованиями среди мужчин и женщин. Отмечается, что российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.

    В прошлое воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    14 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

    Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км в финском Муонио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.

    Российский спортсмен Савелий Коростелев завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на проходящих международных соревнованиях по лыжным гонкам в финском Муонио, передает РИА «Новости».

    Российский лыжник успешно преодолел заявленную дистанцию за 25 минут 35,5 секунды. Вторую ступень пьедестала почета занял финский атлет Ари Луусуа, уступивший лидеру 5,4 секунды. Замкнул тройку призеров представитель Норвегии Эрик Валнес, чье отставание от первого места составило 21,3 секунды.

    Международные соревнования на территории Финляндии продлятся до 15 ноября. На фоне действующих ограничений российские лыжники принимают участие в турнире исключительно в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о намерении оспорить в суде отказ в выдаче нейтрального статуса.

    В понедельник олимпийский чемпион Денис Спицов получил нейтральный статус.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда включила Савелия Коростелева в список допущенных к соревнованиям атлетов.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    11 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    @ Schreyer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Российская команда занимает третье место в медальном зачете. В заключительном для россиян виде программы чемпионы Игр в личном многоборье Даниил Смирнов и Полина Дмитриева не сумели пройти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России была представлена 13 спортсменами и выступила с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье.

    В воскресенье Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    13 ноября 2026, 07:50 • Новости дня
    Финская лыжная федерация заявила о непонимании решения властей по россиянам

    Лыжная федерация Финляндии не поняла новых визовых ограничений для россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федерация лыжного спорта Финляндии пока не до конца понимает, как на практике будут работать визовые ограничения в отношении российских спортсменов, сообщила исполнительный директор федерации Марлена Валтасола.

    Федерация лыжного спорта Финляндии пока не до конца понимает практические механизмы работы новых визовых ограничений для российских спортсменов. «Предстоит еще много работы, чтобы понять, что это решение означает на практике», – заявила исполнительный директор федерации Марлена Валтасола, чьи слова передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Она пояснила, что финской организации предписано следовать рекомендациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые непросто координировать с национальным законодательством. Валтасола подчеркнула, что федерация продолжит обсуждения и попытается найти выход из сложной ситуации.

    В четверг правительство Финляндии приняло решение ввести ограничения на въезд граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Правила вступят в силу 16 ноября, а уже с 27 по 29 ноября в финской Руке должен пройти стартовый этап Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен назвал бестолковым решение финских властей о введении ограничений на въезд для россиян.

    В четверг Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России и профессиональных спортсменов.

    Международный союз конькобежцев не поддержал решение властей Финляндии об ужесточении визовых ограничений для российских спортсменов.

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    13 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    Сборная России по боксу отказалась выступать на первенстве Европы без флага

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сборная по боксу отказалась от выступления на первенстве Европы в Хорватии из-за требования соревноваться в нейтральном статусе и проблем с визами, заявил генсек Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Сборная России по боксу пропустит первенство Европы, которое пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 октября, передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение принято в связи с позицией Министерства туризма и спорта Хорватии. Ведомство настаивало на выступлении российской команды без флага и гимна, а также не выдало визы членам делегации.

    «Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях», – заявил Беспутин.

    По его словам, хорватские чиновники поставили политику выше спорта. От этого решения пострадали не только юниоры, но и болельщики, которых лишили возможности увидеть выступления действующих чемпионов мира и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце многие российские бодибилдеры не смогли получить шенгенские визы для участия в чемпионате мира.

    Европейская федерация водных видов спорта отказалась проводить соревнования в странах без виз для россиян.

    В августе российские гимнастки лишились возможности выступить на европейском первенстве в Хорватии из-за отказа в выдаче въездных документов.

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    13 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею

    Yle: Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота хоккейной сборной РФ

    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что иностранные федерации могут пересмотреть решение о бойкоте матчей против сборной России по хоккею.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27, однако ряд стран объявил о бойкоте игр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    «Возможно, некоторые федерации, отказавшиеся играть против России, изменят свое решение», – заявил Беттмэн.

    После вердикта суда об отказе проводить матчи против российских сборных объявили хоккейные федерации Чехии, Латвии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Канады и Финляндии.

    Ранее IIHF заявила, что последствия решения CAS и связанные с его исполнением трудности оказались значительно недооценены. При этом суд отметил нехватку предоставленных федерацией правовых оснований для недопуска российских команд к международным соревнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц сообщил об отказе семи стран утверждать расписание молодежного чемпионата мира из-за сборной России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам. На прошлой неделе CAS счел необоснованным отстранение российских команд от соревнований.

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    14 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире

    Саблист Граудынь выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Каире

    Tекст: Вера Басилая

    Российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.

    Российский саблист Павел Граудынь завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире. В финальной схватке спортсмен уступил египтянину Ахмеду Хешману со счетом 13:15, передает РИА «Новости».

    В 2026 году 19-летний Граудынь стал победителем личного турнира чемпионата мира в Гонконге. На его счету также бронзовая медаль чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.

    Этап Кубка мира в Каире завершится в воскресенье командными турнирами у мужчин и женщин. Российские атлеты выступают на соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Летом Граудынь принес национальной сборной золото чемпионата мира по фехтованию после официального возвращения государственной символики.

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    13 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юношеских Олимпийских игр в Дакаре, завоевав 14 медалей, восемь из которых – золотые.

    На турнире Россию представляли 13 спортсменов. В общей сумме они завоевали 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые, передает РИА «Новости».

    По две золотые медали получили пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, по одной – велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева. Серебро взяли тхэквондистка Элина Тхамокова, пловец Торопкин, дзюдоистка Анастасия Добровольская и велогонщик Степан Бортник. Бронзу выиграли Новолодская и тхэквондист Башир Аджиев.

    В медальном зачете россияне уступили командам Китая и Японии. Китайские спортсмены (66 человек) завоевали 18 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Японцы (45 человек) заняли второе место с 11 золотыми, восемью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Во вторник российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье. В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье на юношеской Олимпиаде.

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    13 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Дегтярев назвал итоги юношеских ОИ свидетельством потенциала сборной России

    Минспорт: Юношеские ОИ стали шагом к возвращению России на международную арену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что итоговый результат сборной на юношеских Олимпийских играх в Дакаре доказывает высокий потенциал отечественных атлетов.

    «Важно, что этого результата добилась команда всего из 13 человек. Для сравнения: Китай, занявший первое место, представили 66 спортсменов, Японию на втором – 45. Это достойный результат и свидетельство высокого потенциала наших молодых спортсменов», – написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

    По его словам, соревнования в Дакаре стали значимым этапом для полноценного возвращения российского спорта на международную арену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юношеских Олимпийских игр в Дакаре.

    В прошлом месяце российские атлеты приняли участие в церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

    Ранее Дегтярев заявил об историческом наказании для стран за отказ российским спортсменам в участии в международных соревнованиях.

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    12 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу впервые одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче со счетом 3:2.

    Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян, передает РИА «Новости». В составе победителей два гола забил Николай Комличенко, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.

    Российский защитник Виктор Мелехин отметился автоголом. В составе сборной Узбекистана отличился Бехруз Каримов.

    Отмечается, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов отдал свою первую результативную передачу за национальную команду, а защитник «Ростова» Андрей Лангович дебютировал в ее составе.

    Сборные России и Узбекистана встретились во второй раз. В ноябре 2022 года их матч в Ташкенте завершился вничью со счетом 0:0. Следующую игру россияне проведут 17 ноября в Краснодаре против команды Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не смог принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за травмы.

    В прошлом месяце РФС сообщил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой.

    В октябре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3.

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    12 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    Посол упрекнул Канаду в трусости из-за отказа в визах хоккеистам

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение властей Канады отказать в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею является проявлением трусости, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», – приводит его слова РИА «Новости».

    Степанов добавил, что решение канадского правительства наносит вред спортивной репутации страны, а канадцы, по его мнению, не в восторге от такого поведения властей.

    Дипломат отметил, что кабинет премьер-министра Марка Карни подтвердил «глубину своей русофобии», и назвал такое развитие событий предсказуемым.

    Ранее Карни сообщил о намерении Канады не только не выдавать визы спортсменам из России, но и запретить участие в турнире тем российским игрокам, которые находятся на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России.

    Мария Захарова охарактеризовала решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам как проявление неонацизма.

    Телекомпания TSN сообщила об отказе Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

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    13 ноября 2026, 07:31 • Новости дня
    Тренер из США назвал полезным возвращение российских хоккеистов

    Тренер Игнатьев назвал полезным возвращение российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень мирового хоккея только выиграет от возвращения сборной России на международные турниры благодаря росту конкуренции, заявил тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев.

    «Безусловно, от возвращения российской сборной выиграют все, включая наших традиционных соперников. Ведь именно конкуренция сильнейших делает хоккей по-настоящему зрелищным, повышает уровень мастерства игроков и вызывает огромный интерес у болельщиков», – заявил Игнатьев «Новости».

    Тренер выразил уверенность в том, что болельщики во всем мире хотели бы вновь увидеть матчи российской сборной с другими сильнейшими командами. По его словам, игры сборной России с соперниками из Канады, США, Чехии, Швеции, Финляндии и других ведущих хоккейных стран всегда были украшением международных турниров.

    Игнатьев признался, что с большим оптимизмом воспринял решение Спортивного арбитражного суда. Он назвал его важным и знаковым шагом на пути к возвращению российского спорта на международную арену.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций заявили о планах бойкотировать матчи.

    Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) 7 ноября сообщила, что IIHF разослала участникам турнира скорректированное расписание с участием сборной России. Согласно новому расписанию, швейцарцы должны сыграть с россиянами 27 декабря в группе В, однако совет директоров SIHF постановил, что молодежная сборная Швейцарии не выйдет на этот матч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    12 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, в команду вошли 16 спортсменов.

    В состав мужской команды включены Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую сборную представят Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

    «По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач», – заявили в федерации.

    Там уточнили, что Терентьева, Коростелев и Непряева уже прибыли в Скандинавию для участия в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные лыжники продолжают подготовку в России в ожидании решения вопросов с выездом. Первые два этапа Кубка мира состоятся с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука и с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    Федерация лыжного спорта Финляндии отказалась препятствовать участию россиян в соревнованиях.

    В середине октября Россия получила максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира.

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    13 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Свищев назвал политическим отказ FIS дать Большунову нейтральный статус

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса является политическим.

    «Нашему трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову отказали в нейтральном статусе без каких-либо реальных оснований. Считаем это решение исключительно политическим – оно не имеет ничего общего ни со спортивным духом, ни с юридической практикой, ни со здравым смыслом», – приводит слова Свищева ФЛССР в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу FIS отказалась комментировать причины отказа в нейтральном статусе Большунову.

    Ранее Большунов сообщил о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от международных турниров.

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    12 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на проходящем в китайском Нанкине юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

    Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

    Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

    В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

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