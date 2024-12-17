У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Львы растерзали сторожа в зоопарке Узбекистана
Три льва растерзали сторожа в частном зоопарке Ташкентской области
В частном зоопарке Lion Park в Ташкентской области три льва растерзали сторожа. Животные сбежали из клетки и напали на 44-летнего мужчину, который позже скончался от полученных травм.
Инцидент произошел 17 декабря, когда животные сбежали из клетки во двор зоопарка, где напали на 44-летнего мужчину, работающего там сторожем. Несмотря на оперативную помощь, он скончался от полученных травм, передает ТАСС.
По данным пресс-службы областного ГУВД, больше никто не пострадал. Львов вернули в клетку после происшествия. На месте трагедии работают сотрудники МВД, которые пытаются выяснить все обстоятельства и возможные причины трагедии.
Зоопарк Lion Park находится в Паркентском районе. Это частное учреждение, где содержатся разные животные. На данный момент неизвестно, каким образом львам удалось выбраться из клетки и какие меры предосторожности были нарушены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эдгард Запашный пострадал при нападении тигра на репетиции. В сочинском цирке лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления. Сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя, как сообщила пресс-служба ОВД области.