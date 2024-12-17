Львы растерзали сторожа в зоопарке Узбекистана

Три льва растерзали сторожа в частном зоопарке Ташкентской области

Tекст: Евгения Караваева

Инцидент произошел 17 декабря, когда животные сбежали из клетки во двор зоопарка, где напали на 44-летнего мужчину, работающего там сторожем. Несмотря на оперативную помощь, он скончался от полученных травм, передает ТАСС.

По данным пресс-службы областного ГУВД, больше никто не пострадал. Львов вернули в клетку после происшествия. На месте трагедии работают сотрудники МВД, которые пытаются выяснить все обстоятельства и возможные причины трагедии.

Зоопарк Lion Park находится в Паркентском районе. Это частное учреждение, где содержатся разные животные. На данный момент неизвестно, каким образом львам удалось выбраться из клетки и какие меры предосторожности были нарушены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эдгард Запашный пострадал при нападении тигра на репетиции. В сочинском цирке лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления. Сотрудник зоопарка в Андижанской области на востоке Узбекистана погиб после нападения медведя, как сообщила пресс-служба ОВД области.