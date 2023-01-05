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Лев напал на дрессировщика во время представления в цирке в Сочи
Лев во время представления напал на дрессировщика во время представления в сочинском цирке
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В сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика Алексея Макаренко, животных разогнали по клеткам при помощи водометов и шумовых гранат, мужчина получил незначительные травмы.
По данным Telegram-канала «ЧП Сочи», во время циркового представления львы начали драться. Дрессировщики попытались их разнять, но третий лев, который находился на арене напал на Макаренко и повалил его.
На помощь дрессировщику пришла его супруга и коллега, львов разогнали по клеткам водометами и с помощью шумовых гранат.
В Росгосцирке заявили, что дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного, ему оказали медпомощь, после чего были отработаны еще два представления, передает РИА «Новости».
За эмоциональным состоянием львов сейчас следит ветеринар.
В прокуратуре Краснодарского края отметили, что угрозы для зрителей во время инцидента не было, поскольку по периметру всего манежа были установлены металлические ограждения.
Ранее дрессировщик Эдгар Запашный сообщал, что на него напал тигр во время репетиции, он рассек ему лицо.
Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с бежавшей из России мошенницей
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Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой скандальной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».
В репортаже, который вышел в эфире телеканала «Россия 24», отмечается, что в Сети невозможно найти адрес или номер телефона организации. Движение «Совет жен и матерей» появилось в сентябре 2022 года в Самаре, оно работает в соцсетях и мессенджерах.
При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис скандальной целительницы Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.
Как отмечает журналист, Цуканова была правой рукой Пиуновой. Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже. Ранее она практиковала целительство, затем пугала адептов концом света, а когда он не случился, начала рассуждать о рептилоидах и планете Нибиру.
Доктор психологических наук Екатерина Васкэ изучала работы Пиуновой. Она считает, что эти книги имеют большое и опасное влияние на сознание людей.
«К науке она (Пиунова) не имеет никакого отношения. Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они («Совет жен и матерей») играют, они манипулируют, они спекулируют на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», – прокомментировала деятельность совета Васкэ.
Суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в интернете родственников мобилизованных. Как отмечается в расследовании, их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой, даже если поводов для этого нет.
«Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», – заключил журналист Ивлев.
Ранее взлом Telegram-чата сторонников организации «Совет матерей и жен» показал, что часть этих людей активно участвовала в акциях протеста, задерживалась полицией, поддерживала Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).
Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления
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Лидеры немецкой оппозиции, партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии.
Политики рассказали газете Munchner Merkur, что бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. Причиной их недовольства стала череда скандалов, связанных с Ламбрехт, сообщает РИА «Новости».
Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.
«Министр должна наконец уйти в отставку – или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал он.
Напомним, новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики. Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми.
В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
Стали известны отозвавшие признание Косово страны
Вучич перечислил девять отозвавших признание Косово государств
Еще девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косово, теперь его независимость не признают 106 государств, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
В список новых стран, которые отозвали признание, вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Кроме того, «ожидается и десятая», сказал Вучич. Он отметил, что Косово признают только 84 страны, еще три – признают «не до конца», передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия назвала ситуацию в Косово «очень хрупкой». Вучич заявил, что удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, который мог закончиться «катастрофой с НАТО».
Президент Эстонии заявил о необходимости изучения русского языка
Глава Эстонии Карис не видит причин запрещать русский язык из-за Украины
Нет причин бороться с русским языком и литературой из-за событий на Украине, негативная реакция на все русское временное явление из-за войны, заявил президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+.
Карис заявил, что русский язык – культурный язык, который нужно изучать раньше из-за сложности освоения. По его словам, нет причин бороться с языками, как и с русской литературой, передает РИА «Новости».
Президент Эстонии заявил, что некоторые русские отказываются говорить на родном языке из-за войны в Украине, от русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском.
«Это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит», – считает Карис.
Ранее министр образования и науки Тынис Лукас заявил, что в школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного.
Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах к 2030 году, все учителя должны подвтерждать знание языка для квалификации.
Между тем, министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить ментальный карантин на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правящая коалиция уничтожает русский язык в Эстонии.
Тайвань расширил ограничения экспорта в Россию
Власти Тайваня сообщили о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию
Список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, расширили, сообщило экономическое ведомство Тайваня.
В список включены более 50 наименований, в частности, связанные с ядерной энергетикой вещества, а также химикаты и продукция машиностроения. Власти Тайваня пояснили, что речь идет о продукции, которая может быть использована в военных целях. В сообщении говорится, что данный шаг предпринят в целях «международного сотрудничества», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Тайваня поддержали западные санкции против России, в ответ Москва внесла Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Тайвань является одним из лидеров производства полупроводников.
Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на боевую службу с гиперзвуковыми «Цирконами»
Путин отдал приказ отправить на боевую службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»
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Российский лидер Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».
Глава государства на торжественной церемонии выхода на боевую службу фрегата пожелал ему «семь футов под килем» и отметил, что район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире. Президент заверил, что оружие такой мощности способно надежно защищать безопасность страны.
Как в свою очередь сообщил министр обороны Сергей Шойгу, «Цирконы» преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Более того, по словам главы Минобороны, они летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов. Кроме того, оснащенный ракетным комплексом корабль может наносить точечные и мощные удары по противнику как на море, так и на суше.
Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что помимо «Цирконов» фрегат оснастили крылатыми ракетами «Калибр». «Циркон», «Калибр», средства ПВО, торпедное вооружение и артиллерия. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов», – сказал он.
В заключение церемонии российский лидер выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.
Напомним, 21 декабря президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».
В конце декабря «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы.
Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
McDonald's собралась уйти из Казахстана
Bloomberg узнало о намерении McDonald's прекратить бизнес в Казахстане после отказа от мяса из России
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В связи с ситуацией на Украине и отказа от поставок мяса из России в Казахстан сеть быстрого питания McDonald's намерена покинуть центральноазиатскую страну, сообщили источники.
Указывается, что Казахстан «остался без замены российским поставкам мяса» после того, как начались «сбои», связанные с российской спецоперацией. Хотя на местные предприятия не должны распространяться санкции, McDonald's запретила франчайзи в Казахстане закупать котлеты у российских поставщиков. Однако закупки котлет в Европе не могут решить проблему, так как из-за высокой цены и расходов на перевозку бизнес пришлось бы вести в убыток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в ноябре McDonald's в Казахстане сообщила, что работа сети в стране приостанавливается. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, который в декабре предстал перед судом по делу о хищениях в газовой сфере.
McDonald's списала 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Летом предприятия сети открылись под названием «Вкусно – и точка».
Радиоведущая «Русское радио Вологда» Анна Азовская убита в Москве
По факту убийства ведущей «Русское радио Вологда» Азовской задержали ее сожителя
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Тело учредителя и ведущей «Русское радио Вологда» Анны Азовской обнаружено в квартире в Москве, в убийстве журналистки подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков, возбуждено уголовное дело.
По данным СУ СКР по Москве, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на ней обнаружили не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает РБК.
СМИ сообщают, что убитая в Москве девушка – 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская. По предварительным данным, она приехала в Москву на новогодние праздники с молодым человеком гендиректором «Кичгородецкой лесной компании» Владимиром Маклаковым. Полицейские обнаружили бизнесмена рядом с телом девушки, когда выламывали дверь в съемную квартиру. Полицию вызвали соседи из-за шума и криков. Предварительно, Маклаков в ходе ссоры несколько раз ударил Азовскую ножом.
В данный момент предпринимаель оставлен под стражей и дает показания.
Пленные украинские военные назвали Зеленского «шавкой»
Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»
Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.
Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».
«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».
Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.
Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.