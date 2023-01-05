Лев напал на дрессировщика во время представления в цирке в Сочи

Лев во время представления напал на дрессировщика во время представления в сочинском цирке

В сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика Алексея Макаренко, животных разогнали по клеткам при помощи водометов и шумовых гранат, мужчина получил незначительные травмы.

По данным Telegram-канала «ЧП Сочи», во время циркового представления львы начали драться. Дрессировщики попытались их разнять, но третий лев, который находился на арене напал на Макаренко и повалил его.

На помощь дрессировщику пришла его супруга и коллега, львов разогнали по клеткам водометами и с помощью шумовых гранат.

В Росгосцирке заявили, что дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного, ему оказали медпомощь, после чего были отработаны еще два представления, передает РИА «Новости».

За эмоциональным состоянием львов сейчас следит ветеринар.

В прокуратуре Краснодарского края отметили, что угрозы для зрителей во время инцидента не было, поскольку по периметру всего манежа были установлены металлические ограждения.

Ранее дрессировщик Эдгар Запашный сообщал, что на него напал тигр во время репетиции, он рассек ему лицо.