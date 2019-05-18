На Украине подсчитали убыль населения в 2019 году

Государственная служба статистики Украины подсчитала сокращение численности страны за три месяца 2019 года.

С января по март 2019 года численность населения сократилась на 73,7 тыс. человек, передают «Украинские новости» со ссылкой на госслужбу статистики.

По тем же данным, численность населения на 1 апреля составляла 42 млн 79,5 тыс. человек.

Отмечается, что количество умерших по-прежнему сильно превышает количество рожденных, на 100 умерших приходится 48 новорожденных.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда главой государства был Виктор Янукович.