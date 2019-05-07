Средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда президентом в стране был еще Виктор Янукович.

Согласно статистике Ukraine Now, в марте 2013 года средняя зарплата жителя Украины составляла 3 тыс. 212 гривен, что при курсе 8,16 гривен за доллар равнялось 394 долларам.

В марте 2019 года зарплата украинцев составляла в среднем 10 тыс. 237 гривен. То есть при курсе 26,6 гривен за доллар она практически смогла достичь уровня 2013 года и составила 385 долларов.

Отмечается, что это на 21% больше, чем в прошлом году.

При этом жители Украины стали жить гораздо хуже: в разы увеличилась цена на газ, выросла стоимость коммунальных услуг, жителям Донбасса прекратили выдавать пенсии и в целом пенсионные выплаты стали существенно меньше, курс гривны снизился, численность населения страны резко упала, а работы не хватает.

Согласно статистике, Украина является беднейшей страной Европы. В январе украинские депутаты признали это.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина оказалась в числе стран третьего мира.