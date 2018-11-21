Пенсии на Украине сократились в два раза

На фоне стремительного роста коммунальных платежей и цен на продукты за пять лет на Украине более чем вдвое сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

В статье на сайте организации он сообщил, что с 2013 года минимальная пенсия сократилась в 2,2 раза – до 53,2 доллара (1 тыс. 497 гривен, или около 3 тыс. 541 рубля), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3 тыс. 359 гривен, или 8 тыс. 947 рублей).

Кроме того, за тот же период в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине – со 147,2 доллара (4 тыс. 162 гривны, или 9 тыс. 847 рублей) до 65,9 доллара (1 тыс. 863 гривны, или 4 тыс. 408 рублей).

В то же время стоимость газа для населения выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8 тыс. 550 гривен за 1 тыс. кубометров), а до января следующего года по требованиям кредиторов ее повысят еще дважды – до 12-14 тыс. гривен за 1 тыс. кубов.

Медведчук раскритиковал Киев за ложь, напомнив, что «майданные лидеры» обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий.

Ранее на Украине заявляли о критическом экономическом положении страны.